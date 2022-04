Miguel Torruco ha chiesto la difesa del litio «oggi più che mai» dopo il tweet di Elon Musk

In risposta alla proposta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) di tenere il litio nelle mani dei messicani, sono sorte diverse critiche. Dal momento che non è realmente necessario legiferare, poiché la costituzione afferma che le risorse naturali in Messico sono di proprietà del paese, a coloro che affermano che non ci sono infrastrutture necessarie.

Nonostante tutto, il presidente è stato irremovibile a modificare l'iniziativa e persino a cedere il litio, perché ha parlato di riformare il Legge mineraria in modo che venga estratta solo dallo stato.

E sta di fatto che l'amministratore delegato ha sottolineato che il litio sarà per i messicani, visto che nel 2019 è stata annunciata la scoperta del più grande giacimento del mondo nel nord-ovest di Sonora, nel comune di Bacadéhuachi, al confine con Chihuahua, stimato in 243,8 milioni tonnellate di minerale.

El litio es esencial para la elaboración de baterías (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

Oltre a questo, gli Stati Uniti hanno dichiarato, l'anno scorso, che il suolo messicano ha 1,7 milioni di tonnellate di riserve minerarie di litio. E questo minerale viene utilizzato principalmente per la produzione di batterie.

Tuttavia, un commento dell'uomo d'affari e milionario sudafricano Elon Musk ha attirato l'attenzione, affermando che se i prezzi del litio non fossero abbassati, la sua azienda Tesla avrebbe dovuto dedicarsi all'estrazione e alla raffinatezza delle materie prime.

Questo perché il minerale è essenziale per la produzione di batterie per auto elettriche prodotte dall'azienda. Così il controverso uomo d'affari, molto affezionato a condividere le sue idee sul suo account Twitter ufficiale, ha condiviso un thread in cui parlava dell'aumento dei prezzi dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

(foto: @MiguelTorrucoG)

Di fronte a questa pubblicazione, il deputato federale per il banco parlamentare del partito Morena Regeneration Movement (Morena), Miguel Torruco Garza, ha avvertito che il litio del paese dovrebbe essere difeso attraverso la riforma dell'elettricità.

Nel suo profilo ufficiale sullo stesso social network, ha citato il commento del proprietario di Tesla: 'Elon Musk; «Il prezzo del litio ha raggiunto livelli di follia! Tesla potrebbe dover entrare nell'estrazione e nella raffinazione direttamente su larga scala, a meno che i costi non migliorino». Oggi più che mai dobbiamo proteggere il nostro LITIO con la riforma dell'elettricità. '

Anche se va notato che il sudafricano ha specificato che mentre il metallo è quasi ovunque, c'era una grande riserva in Nevada all'interno degli Stati Uniti e che aveva già idee per uno sfruttamento sostenibile.

Ma dobbiamo anche ricordare uno dei commenti più controversi dell'uomo d'affari più ricco del mondo, quando in una discussione su Twitter ha detto che «Daremo un colpo di stato a chi vogliamo! » dopo essere stato ripudiato come uno dei benefattori del colpo di stato contro Evo Morales per ottenere il litio in Bolivia.

Elon Musk afirmó que podía dar un golpe de estado a quién quisieran (foto: Twitter)

D'altra parte, Torruco Garza ha espresso il suo sostegno all'accettazione della riforma energetica e ha persino espresso il suo disaccordo con la comparsa dell'uomo d'affari italiano Paolo Salerno della società energetica Enel Group, che ha causato un trambusto tra i deputati, principalmente Morena.

«Cosa ci fa un lobbista di una transnazionale dell'energia seduto con un deputato del PRD nella plenaria della Camera dei Deputati? Chiediamo che tu lasci e rispetti la sovranità della Camera dei Deputati e soprattutto del popolo del Messico», ha detto il segretario della commissione per le relazioni estere.

A seguito di ciò, il presidente della Camera dei Deputati e deputato per Morena, Sergio Gutiérrez Luna, ha rilasciato una dichiarazione in cui chiedeva i lobbisti di non entrare nella camera bassa.

CONTINUA A LEGGERE: