Melcochita entra in politica come candidato a consigliere di La Victoria con Fuerza Popular

Più di uno ha attirato l'attenzione nel sapere che Melcochita si candiderà come consigliere di La Victoria. Il comico si avventurerà in politica attraverso il partito di Keiko Fujimori, Popular Force.

Secondo il sito web della Giuria delle Elezioni Nazionali, Pablo Villanueva ha il numero 7 nella lista e se vincerà il suo candidato sarà in grado di svolgere diverse procedure comunali nei prossimi 4 anni.

Va notato che questa non è la prima volta che il comico esprime il suo desiderio di entrare in cariche pubbliche, poiché qualche tempo fa ha annunciato la sua candidatura al Congresso, ma non è mai stata realizzata.

Anche Melcochita non è stata lontana dalla politica, poiché in passato ha fatto parte di diverse campagne, come quelle di Keiko Fujimori, dell'ex sindaco Susana Villarán e persino di Ciro Gálvez alla presidenza.

Attraverso Twitter, il giornalista Jonathan Castro ha annunciato la postulazione del comico, generando vari commenti, alcuni a favore del comico e altri contro di lui.

«E quel signore, a parte dire «non lo vedo», sa qualcosa di gestione comunale?» ; « Ci lamentiamo proprio dei funzionari pubblici nominati da Castillo, ma vediamo chi è il candidato di Keiko », alcuni li hanno criticati.

D'altra parte, coloro che lo hanno difeso hanno sottolineato che Pablo Villanueva poteva correre come qualsiasi altro peruviano, dando l'esempio di Pedro Castillo, che senza esperienza ha corso e ha vinto la presidenza della Repubblica.

«Pensi che, poiché è un comico, il signor Pablo Villanueva «Melcochita» non sia quello giusto? L'attuale presidente dell'Ucraina è un ex comico, Ronald Reagan era un attore prima di diventare presidente. Scommetto che lo fa molto meglio dei funzionari che Castillo sceglie », ha commentato un altro utente.

Melcochita postula como regidor a la municipalidad de La Victoria. (Foto: Twitter)

MARSHMALLOW CONTRO I REALITY SHOW

Con la riattivazione economica e la riapertura delle discoteche, i ragazzi della realtà vengono nuovamente assunti per ravvivare l'atmosfera; tuttavia, il loro sviluppo sul palco non sarebbe come previsto da molti artisti. È il caso di Melcochita, che ha fortemente criticato le presentazioni di alcuni membri di Esto es Guerra.

Allo stesso modo, non ha potuto fare a meno di mostrare la sua indignazione quando ha saputo che stavano addebitando una somma esorbitante di denaro per mezz'ora di spettacolo che considerava di bassa qualità.

« Non vale soldi. Stanno «rovinando» la piazza a tutti i grandi artisti. È arrabbiato perché hai tirato fuori la terra per molti anni », ha detto l'artista peruviano in una conversazione con un giornalista di Magaly Tv: La firme.

