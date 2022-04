Martín Elias Jr. rende omaggio a suo padre con una foto inedita in cui appare anche Diomedes Díaz

Il 14 aprile, i seguaci e i parenti di Martín Elias renderanno omaggio all'artista che ha cinque anni dalla sua morte, dopo aver subito un tragico incidente stradale sulle strade di Córdoba dopo aver tenuto un concerto a Coveñas. Sarà un giovedì santo, quindi, a maggior ragione, gli omaggi all'artista si concentreranno non tanto sulle vacanze quanto sui social network.

Infatti, fan e parenti del cantautore vallenato lo ricordano per ora; anche suo figlio, Martín Elias Jr., ha aperto il giro dei ricordi con suo padre e lo ha fatto attraverso i social network, dove i suoi follower sono rimasti stupiti nel vedere l'incredibile somiglianza.

Attraverso Instagram, Martin Elías Díaz Varón ha condiviso due foto; in entrambe, il giovane era solo un bambino che riusciva a malapena a pronunciare una parola, ma questa non è la novità principale: nella prima immagine c'è il bambino sulle spalle di suo padre, che a quel tempo sembrava totalmente diverso dai suoi ultimi giorni della vita.

Nel secondo, il ragazzo appare sotto le ginocchia di suo nonno, lo stesso Diomedes Díaz, che sorrideva al momento di prendere la cartolina. Insieme alle immagini, Díaz Varón ha scritto nella descrizione che entrambi sono «I due più grandi del vallenato e i miei due più grandi angeli».

A dos días de cumplirse cinco años de la muerte de Martín Elías, su hijo lo recordó a él y a Diomedes Díaz FOTOS: Vía Instagram (martineliasjr)

Come previsto, le immagini inedite sono diventate molto popolari su questa piattaforma, ricevendo centinaia di commenti non solo da buona parte dei suoi milioni di follower, ma anche da altri artisti, come Rafael María Díaz, che è anche lo zio del giovane.

Altre reazioni importanti sono state: «Mi fa arrabbiare vedere queste foto, voglio che siano vive. Diomede non ha visto Martin trionfare»; «Martin Elias per sempre»; «Unico e incomparabile, hanno lasciato una meravigliosa eredità»; «Come dimenticare questo 14 aprile, ci manchi Martin Elias, che Dio ti abbia nella sua santa gloria» e «Questo è il vero amore che Martin Elias aveva per i suoi figli, sua madre e i suoi fratelli».

Vale la pena ricordare che questo non era l'unico ricordo rispolverato dal giovane della dinastia Diaz. Il 2 aprile, ha evocato un'immagine più recente in cui l'allora ragazzo appare con suo padre e sua sorella, Paula Elena Díaz.

FOTO: Vía Instagram (martineliasjr)

D'altra parte, vale la pena ricordare che qualche giorno fa Dayana Jaimes, ultima moglie dell'artista vallenato, è stata interrogata su cosa farà giovedì 14 aprile in omaggio al suo ex marito. Attraverso un giro di 'domande e risposte' che ha chiamato «Parliamo allora», la giornalista è stata interrogata dai suoi seguaci con la domanda: «Cosa faranno a Martin il 14?».

Jaimes rispose che, sebbene non fosse d'accordo con certi tipi di atti compiuti davanti alla tomba del defunto artista, rispetta molto le credenze dei suoi seguaci.

«Da parte mia niente, niente, non sono mai d'accordo con questo genere di cose che vanno al cimitero, portano i mariachi, suonano la scatola, il guacharaca, la fisarmonica. È molto rispettabile, ma non condivido quelle cose», ha detto l'influencer alle sue quasi due milioni di follower attraverso i suoi 'InstaStories'.

