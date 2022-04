L'opposizione ha chiesto di interrogare il primo ministro del Perù sul coprifuoco a Lima

Martedì i legislatori dell'opposizione hanno presentato mozioni di interpellanza per il primo ministro peruviano Aníbal Torres e il ministro degli Interni Alfonso Chávarry per essere interrogati separatamente sulla decisione del governo di decretare il coprifuoco a Lima e Callao il 5 aprile, in mezzo all'impatto politico e sociale della crisi. colpendo il paese, hanno riferito i media locali.

Il legislatore liberale Flor Pablo ha presentato una mozione per sfidare Torres con la firma dei membri del Congresso di Acción Popular, Fuerza Popular, Juntos Por Peru, Somos Perù, Avanza Pais, Rinnovamento popolare e il Partito Morado, ha detto RPP Noticias.

Pablo ha sottolineato che si propone che Torres risponda per i motivi che hanno portato all'ordinamento dell'immobilizzazione sociale obbligatoria e all'azione del governo durante le proteste sociali.

«Non vogliamo lasciar perdere una decisione del genere, perché imprigionare più di 9 milioni di cittadini è un fatto assolutamente serio perché limita le libertà e i diritti», ha detto la deputata nelle dichiarazioni citate da RPP.

Ha aggiunto che al premier viene chiesto anche di rispondere sulle indagini sulla morte dei cittadini «a seguito di sconvolgimenti sociali» e per le ferite che ne sono derivate durante gli eventi.

La legisladora liberal Flor Pablo

Pablo ha detto di sperare che il dibattito sulla mozione si svolga durante la sessione plenaria che sarà convocata dopo la settimana successiva di rappresentanza dei legislatori.

Martedì, il parlamentare di sinistra Sigrid Bazán ha anche presentato una mozione per contestare il ministro Chávarry all'azione della polizia durante le proteste per l'interruzione dei trasporti del paese e il coprifuoco decretato a Lima e Callao, ha riferito il quotidiano La República.

Bazán e i membri del Congresso che hanno firmato la mozione hanno assicurato che il Ministero degli Interni non ha adempiuto al suo compito di garantire la pace e l'ordine pubblico, poiché nel paese si sono svolte manifestazioni che hanno portato a saccheggi e attacchi a locali pubblici e privati.

Il governo peruviano è stato duramente criticato la scorsa settimana, quando ha dichiarato lo stato di emergenza e il coprifuoco a Lima e Callao in risposta a uno sciopero nazionale dei vettori a causa dell'aumento dei prezzi del carburante.

Durante quel giorno, migliaia di cittadini sono scesi nelle strade della capitale e hanno contestato il provvedimento, che inizialmente doveva essere prorogato per 22 ore, ma Castillo lo ha revocato prima, fornendo spiegazioni al Congresso.

Lunedì anche la deputata dell'opposizione Patricia Chirinos ha presentato una denuncia costituzionale contro il presidente peruviano Pedro Castillo, da lei accusato di «aver attaccato la libertà di milioni» dei cittadini dichiarando il coprifuoco in risposta allo shutdown dei vettori.

(Con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE: