La Russia impone già il suo inno al ritorno a scuola sotto la sorveglianza di soldati armati di una città ucraina occupata

I bambini sono tornati a scuola a Volnovaja

Nel cortile della piccola città ucraina di Volnovakha (sud-est), distrutta dai combattimenti e occupata dalle truppe russe, l'inno nazionale della Russia accoglie gli alunni sotto gli occhi dei soldati armati.

Diverse decine di minori si sono messi in fila davanti allo stabilimento per la cerimonia del rientro a scuola, un mese dopo che la città è caduta sotto l'esercito russo e i suoi alleati separatisti.

Non c'è né elettricità né copertura telefonica qui, secondo i giornalisti dell'AFP che si sono recati a Volnovaja in una visita organizzata dall'esercito russo.

Le numerose case distrutte di Volnovaja sono il testimone silenzioso della battaglia per la città, a metà strada tra la capitale separatista di Donetsk e il porto di Mariupol, assediato dalle forze russe da un mese e mezzo.

Volnovaja, che aveva circa 20.000 abitanti prima della guerra, è stata «liberata» dai «neonazisti» ucraini, secondo la lingua usata dalla Russia, e la vita deve fare il suo corso.

«È ora di imparare, sbrigati, bambini!» , grida ai compagni di classe una bambina con le guance rosa, con un microfono in mano e trecce bianche tra i capelli. Dietro ci sono i dirigenti della scuola, accanto a una bandiera russa e una bandiera separatista. Inoltre, ma chiaramente visibile, un soldato che indossa un passamontagna e un casco veglia sulla scena, con un fucile mitragliatore in mano.

Quando suona l'inno della Russia, la cui musica è stata ereditata dall'Unione Sovietica, i bambini ascoltano ma non cantano, poiché non conoscono i testi. Qualcosa che accade anche a loro con l'inno dei separatisti.

«La Russia, nostra patria sacra (...) Una volontà potente, una grande gloria: sono la tua eredità per tutta l'eternità!» , risuona con gli altoparlanti, uno dei pochi apparecchi elettrici che funzionano.

Sopravvivere all'orrore

La conquista di Volnovaya l'11 marzo ha permesso alla Russia di circondare Mariupol a nord, un porto strategico sul Mar d'Azov che era già sotto attacco da est e ovest.

Prima di allora, e per due settimane, le difese ucraine della città hanno subito gravi attacchi.

Un mese dopo il sequestro di Volnovaja, le macerie coprono le strade e molte case, negozi e infrastrutture civili sono in rovina. Di fronte a un ospedale distrutto, gli alberi vengono tagliati in due da schegge.

Anche la scuola n. 5, situata nel centro della città, è stata bersaglio di bombardamenti e molte aule sono scomparse. «Siamo sopravvissuti all'orrore, ci sono stati terribili bombardamenti», dice Liudmila Jmara, 52 anni, lavoratrice scolastica. Ma lei ha preferito restare perché «dove stai meglio è a casa».

Sostiene di volere che Volnovaja faccia «parte della Russia» e che nessuno la «costringe» a parlare ucraino, in questa regione prevalentemente russofona del Donbas. Mosca giustifica il suo intervento militare in Ucraina come dovere di protezione dei «russi» del Donbas.

Vivere «in un buco»

L'esercito russo non lascia nulla al caso, anche in assenza di resistenza armata: auto blindate russe e veicoli militari decorati con la lettera «Z» pattugliano la città tra i civili in bicicletta.

L'ospedale municipale funziona a gas medio nonostante i numerosi danni e la mancanza di energia elettrica.

Al buio, un'infermiera, Natalia Nekrasova-Mujina, 46 anni, afferma che i pazienti (sia bambini, adulti e anziani) sono per lo più con ferite causate da esplosioni di obici.

La vita per i vicini che sono rimasti è ancora una sopravvivenza. «Non abbiamo né gas, né acqua, né elettricità, né copertura telefonica. Viviamo come in una buca», dice Liudmila Dryga, 72 anni, in pensione.

Svetlana Shtsherbakova, 59 anni, afferma di aver perso tutto in un incendio che ha devastato la sua casa. «Gli aiuti umanitari ci sono arrivati solo una volta», spiega con un filo di voce questo ex addetto alla sicurezza del supermercato.

Un impiegato delle ferrovie, Anton Varusha, 35 anni, ritiene che meno della metà dei suoi residenti di strada sia tornata viva a Volnovaja.

«Non so ancora se rimarrò. Al momento ho i miei genitori, che sono più grandi e malati», dice. «Cerchiamo di ascoltare diverse stazioni radio per capire cosa sta succedendo. Ma è difficile avere altre fonti di informazione» senza internet o elettricità, spiega.

(Con informazioni da AFP/di Andrey Borodulin)

