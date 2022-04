La Cina consentirà a otto città di abbreviare i tempi di quarantena

(Bloomberg) - La Cina sta consentendo a Shanghai, Guangzhou e ad altre sei città di abbreviare le quarantene per i viaggiatori stranieri e coloro che hanno avuto stretti contatti con persone infette mentre le autorità testano possibili adeguamenti alle rigorose misure anti-covid del paese, secondo le persone che hanno familiarità con il problema.

Le città stanno riducendo il periodo da 14 giorni a 10 giorni come parte di un processo di un mese iniziato lunedì questa settimana, hanno detto le persone, che hanno chiesto di non essere identificate perché non erano autorizzate a discutere pubblicamente la questione. Complessi di appartamenti, negozi al dettaglio, edifici per uffici e altri luoghi chiusi a causa di infezioni potranno anche aprire dopo 10 giorni consecutivi senza un risultato positivo del test, rispetto ai 14 giorni precedentemente richiesti, hanno detto.

Le altre città del processo, che è stato precedentemente riportato da Caixin, sono Suzhou, Ningbo, Xiamen, Qingdao, Chengdu e Dalian, la gente ha detto. L'ufficio informazioni del Consiglio di Stato non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La stretta aderenza della Cina a una politica che cerca di porre fine alle infezioni, a differenza di imparare a convivere con il virus come fanno altri paesi, ha visto milioni di persone rinchiuse nelle loro case mentre omicron, la variante molto più contagiosa, si diffonde in tutto il paese. Ciò ha alimentato la rabbia pubblica in luoghi come Shanghai, dove i residenti hanno lottato per garantire forniture alimentari e altre necessità quotidiane, e ha rallentato l'attività nella seconda economia più grande del mondo, poiché aziende come Tesla Inc. sono state costrette a chiudere le fabbriche.

Mentre il presidente Xi Jinping ha parlato della necessità di adeguare le politiche della Cina per affrontare il covid in modo che generino un costo sociale ed economico inferiore, ha anche ribadito che il Paese intende aderire alla strategia covid zero.

Anche i funzionari cinesi hanno cambiato la loro attenzione per raggiungere uno spread zero nella comunità, piuttosto che un obiettivo rigoroso a zero casi, come il punto in cui facilitano i blocchi. Ciò consente alle città di revocare prima i blocchi di massa, anche se i casi vengono ancora segnalati in strutture di isolamento.

Le prove iniziate questa settimana mirano a evitare la carenza di camere per le persone che devono mettere in quarantena e ridurre i costi di tali misure, hanno detto la gente. Non rappresentano una divergenza rispetto alla strategia covid zero, hanno detto.

