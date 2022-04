La canzone Calibre 50 che Gussy Lau ha composto per Ángela Aguilar e che avrebbe regalato la loro storia d"amore lunga mesi

Ángela Aguilar e Gussy Lau hanno iniziato a posizionarsi come «la coppia del momento», perché dopo la conferma della loro relazione sentimentale, e nonostante il silenzio sull'argomento della figlia di Pepe Aguilar, molti fan della cantante hanno espresso sostegno per il suo fidanzamento.

René Humberto Lau Ibarra, il nome completo del compositore, era René Humberto Lau Ibarra, che ha continuato ad avere una carriera discreta ma importante nel genere regionale messicano, poiché dopo aver diffuso le immagini in cui appare molto da vicino e affettuoso con il membro più giovane del cosiddetto «Aguilar dynasty», il 33enne è stato oggetto di conversazione.

Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione e ha generato commenti contrastanti è la grande differenza di età tra Angela e il suo ragazzo. , dal momento che il musicista e anche un cantante è più vecchio di lei per 15 anni, il che ha portato alcune persone a vedere la relazione con gli occhi cattivi.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Ora che è saltato dal quasi anonimato per essere oggetto di esame nelle note degli spettacoli, è stato riferito che Gussy ha già una prolifica carriera come paroliere per diversi e importanti gruppi nella regione messicana.

Infatti, quello nato a Mocorito, Sinaloa, ha collaborato con il suo talento per artisti come Grupo Firme, Christian Nodal, Los de la noria, Julión Álvarez, e anche con la stessa Angela Aguilar, con la quale ha lavorato alla canzone di successo There where they see me.

Sulla traiettoria dell'uomo, figlio di una madre messicana e di un padre coreano, José Manuel Figueroa si è recentemente sbarazzato dell'adulazione e ha condiviso che ammira molto il suo lavoro, al di sopra di altri musicisti che si dedicano anche alla produzione di temi musicali incentrati sul regionale messicano:

«Sei l'unico compositore che invidio oggi, sei un grande compositore e questo dovrebbe aiutare tuo fratello a scrivere canzoni più belle, canzoni migliori, canzoni molto migliori, ti amo, ti mando un abbraccio», ha detto il figlio di Joan Sebastian per il programma Despierta América.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Durante la sua partecipazione al programma trasmesso negli Stati Uniti, José Manuel ha rivelato che Gussy Lau ha composto una canzone speciale per la sua ragazza, con la quale ha espresso in una trasmissione in diretta che desidera mantenere il suo rapporto nel campo della vita privata.

Secondo il programma, José Manuel ha rivelato che il fidanzato di Angela Aguilar lo ha composto con una dedica speciale la canzone Míranos ahora, che è suonata dalla band Calibre 50 ed è stata pubblicata di recente, il 10 marzo 2022.

La canzone romantica racconta di un corteggiamento di cui la gente non ha previsto una relazione duratura e attualmente il suo video musicale condiviso su YouTube ha accumulato più di 5 milioni 325 mila visualizzazioni.

Calibre 50 le da voz al tema 'Míranos ahora', escrito por el novio de Ángela Aguilar. La canción se incluye en el álbum 'Guerra de poder' (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Queste sono le parole della canzone che suona sulle piattaforme musicali con la voce di Tony Elizondo, il cantante appena uscito di Calibre 50.

Dove sono arrivati

Che non lo vedo da nessuna parte

Chi ci ha detto

Tre o quattro mesi, al massimo

Stanno per durare





Ed eccoci ancora tanto innamorati

Dove sono quegli oratori, dove hanno afferrato

Guardaci adesso

Non posso essere più felice





Proprio come avevo promesso

Grazie per aver fiducia in me

Guardaci adesso

Hanno già cambiato idea

Quanto siete belli entrambi?

Così tanto che hanno detto di no

El compositor ha ganado dos Latin Grammy por sus composiciones para Christian Nodal (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Tuttavia, quando si analizza la canzone, potrebbe indicare che la coppia ha una relazione da diversi mesi o anche di più. Questa ipotesi sarebbe contraria all'affermazione fatta dal compositore quando confermò la sua relazione con Angela, poiché assicurò che solo «per due settimane» iniziò il corteggiamento.

Così ha detto il musicista: «Abbiamo iniziato a frequentarci un paio di settimane fa, Pepe è d'accordo, così Aneliz, (la madre di Angela) conosce già i miei genitori, si conoscono tutti, è stato privato fino a questa maledetta schermata scattata da un amico».

Per quanto riguarda la notevole differenza di età, Gussy ha anche detto nella sua trasmissione in diretta: «Per chi dà fastidio alla mia età, risparmia la mia vita, che crimine, ma se al mio partner non dispiace, cosa devo preoccuparmi di ciò che pensa una terza parte», ha detto.

