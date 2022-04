Incontra Joaquín Torres, il peruviano che ha vinto la medaglia d'argento nel Panamericano

Negli ultimi anni, gli sport individuali e di contatto hanno anche portato grande gioia ai peruviani vincendo medaglie, che ci rendono orgogliosi quando salgono sul podio, con la gloriosa bandiera bianco-rossa, Joaquín Torres, combattente di jiu-jitsu, non ha fatto eccezione, da quando ha vinto la medaglia d'argento al brasiliano panamericano Campionato Jiujitsu.

Per quattro anni ha lasciato le sue comodità a Lima e ha fatto le valigie per stabilirsi a Miami, negli Stati Uniti e cercare di farsi un nome nel jiu-jitsu. Per questo motivo, Infobae lo ha chiamato per raccontarci la sua storia di successo.

Congratulazioni, abbiamo scoperto cosa hai vinto la medaglia d'argento in un Jiujitsu panamericano, quanto è stata forte la concorrenza?

Sono stato al Pan American della IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) a Orlando, in Florida. Ho avuto 4 combattimenti duri, in cui ne ho vinti 3, e ho perso la finale contro un rivale brasiliano.

Da quanto tempo pratichi questa arte marziale?

Faccio jiu-jitsu brasiliano da quasi 11 anni. Mi sono trasferito a Miami 4 anni fa per allenarmi e competere ai massimi livelli. Qui ho ottenuto ottimi risultati in molte competizioni e mi sono laureato alla cintura nera dal mio insegnante Roberto Cyborg Abreu nel 2019.

Perché hai deciso di praticare questo sport?

Ho iniziato con il Jiu-Jitsu nel 2010, dopo aver gareggiato in MMA per un paio d'anni. Ho anche fatto boxe e devo dire che il jiu-jitsu è l'arte marziale più completa ed efficace di tutte. Oltre a insegnarti l'autodifesa, ti aiuta molto nella concentrazione, nella concentrazione e nella disciplina.

Quali sono le prossime competizioni che affronterai?

Il 15 maggio combatterò a Chicago. Normalmente, cerco di competere una volta al mese per non perdere un colpo. Quindi dovrebbe combattere altri 2 o 3 tornei prima della Coppa del Mondo che si terrà a settembre a Las Vegas, Nevada.

Quali sono stati i risultati più importanti in questo sport?

Il risultato più importante è stato senza dubbio l'American National del 2020. È stato un torneo duro e difficile. Ho vinto la medaglia d'oro nella categoria Super-Heavy (fino a 100,5 kg), considerando che peso 90 kg, ma mi piace e mi sento più a mio agio a combattere con persone più grandi di me. Anche il Pan American di qualche giorno fa è stato un risultato molto prezioso.

Quindi, ti piace sempre fare sport di contatto?

Sì, come ho detto, ho iniziato molto giovane. All'età di 16 anni con le MMA, e dopo aver gareggiato sono passato al Jiu-Jitsu. Sono sempre stata una persona competitiva e anche disciplinata. Il jiu-jitsu mi ha dato più disciplina e valori, che è qualcosa di importante in ogni persona. Ecco perché si dice che il Jiu-Jitsu sia l'unico sport che ha una famiglia.

Chi ammiri?

Ammirava molti atleti, ma la persona che mi ha dato più esempio e aiuto è stato il mio insegnante Roberto Cyborg Abreu. Per il fatto che continua a combattere all'età di 41 anni al massimo livello. Ha vinto la medaglia d'oro nel Panamericano pochi giorni fa nella categoria ultra-pesante. Da quando mi sono trasferito a Miami, il Jiu-Jitsu mi ha dato molte opportunità e mi ha aperto le porte di molte persone. Ho intenzione di continuare a lasciare un esempio di perseveranza e perseveranza per raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. Ho due fratelli più piccoli e stanno seguendo la mia strada.

C'è una differenza nel livello di Jiujitsu tra Stati Uniti e Perù?

Dico sempre che le potenze latinoamericane, oltre all'ovvio Brasile, sono il Perù, l'Ecuador e l'Argentina. Abbiamo sangue guerriero e difficile da sconfiggere. Non solo in questo sport.

A Miami, e negli Stati Uniti in generale ci sono i migliori, il semplice fatto che mi allenassi in FightSports, mi ha dato un tocco e un livello incredibili, che difficilmente avrei potuto raggiungere in Perù. Sul tatami abbiamo un minimo di 20 cinture nere per allenamento.

Perché hai deciso di emigrare a Miami?

Avevo il piano da quando ho finito il college. Ho studiato marketing alla UPC e, una volta laureata, ho venduto la mia auto e con qualche risparmio mi sono trasferito a Miami. Come ho detto prima, le opportunità, il livello di formazione e le competenze sono i migliori qui negli Stati Uniti. Grazie a Dio sono riuscito a ottenere un visto per atleti e poi la residenza (greencard).

Qualche messaggio per i giovani che desiderano praticare il jiujitsu?

Quando avevo 5 anni ho avuto un incidente d'auto e ho avuto un femore fratturato. Rischiavo di diventare zoppo e paraplegico. Grazie a Dio mi hanno messo un chiodo nella gamba e l'osso ha poi saldato due operazioni. Ora non ho problemi. Come dico sempre, solo chi non corre rischi ha perso. Se non avessi deciso di venire a vivere a Miami, forse non sarei sulla strada giusta per realizzare i miei sogni. Ecco perché dico sempre che devi rinunciare alla paura, alle scuse, alle scuse, alle scuse e cercare ciò che ti rende felice.

CONTINUA A LEGGERE: