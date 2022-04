Incidenti sulle strade e congestione nei terminal: così è iniziato il piano dell'Esodo per la Settimana Santa ad Antioquia

Come al solito, la gente di Medellin ha già iniziato a lasciare le proprie case per godersi la Settimana Santa in altri comuni di Antioquia. In questo senso, dalla notte di questo martedì 12 aprile, si sono registrate transizioni, incidenti sulle strade e altri inconvenienti che sono già stati registrati sui social network.

Tutto fa parte del piano Esodo che l'intero dipartimento di Antioquia vivrà. Ad esempio, martedì sera c'erano grandi file di auto, moto e autobus sulla strada che portava al burrone di La Iguana, che collega con l'ovest di quel territorio.

Inoltre, quel traffico veicolare ha generato due incidenti che hanno coinvolto motociclisti che avevano invaso corsie alternate e si sono scontrati con le auto che viaggiavano sulla strada, secondo la stampa locale.

Un altro problema affrontato dai cittadini di Antioquia è che, quando sono arrivati ai terminal di trasporto di Medellín, hanno scoperto che non c'erano biglietti per spostarsi in altri settori del territorio nazionale.

In questo senso, si è saputo che diversi paisas potevano accedere all'acquisto dei biglietti solo fino alla mattina di questo mercoledì 13 aprile. Le rotte che, secondo i passeggeri e alcune compagnie di trasporto sono state scarse nelle ultime ore, sono quelle che permetteranno loro di andare a Uramita, Dabeiba, Buriticá, Carepa, Apartadó, Chigorodó, Turbo e Necoclí.

Le autorità hanno assicurato che stanno lavorando per risolvere questi problemi e garantire che i cittadini possano recarsi a destinazione durante la settimana principale. Infatti, l'Union of Utrans Transporters ha riferito che i passaggi erano finiti a causa dei danni che le strade di quel dipartimento hanno subito negli ultimi giorni.

Tuttavia, la polizia stradale di Antioquia assicura che molti degli assi stradali del dipartimento sono già intervenuti per garantire la mobilità dei cittadini. «Su questi assi, che segnano le principali rotte di collegamento con gli altri dipartimenti e capitali, ci sono stati solo effetti sulle strade per Bogotà, Quibdó e Urabá», ha detto alla stampa locale il colonnello Fabio Enrique Sierra, capo della Sezione Trasporti e Traffico di Antioquia.

D'altra parte, il colonnello Sierra ha esortato i conducenti a pianificare i loro viaggi in anticipo, evitare l'eccesso di velocità e non eseguire «manovre pericolose» mentre si recavano verso le loro destinazioni in modo da non causare incidenti stradali.

Infatti, a causa dello stato delle strade, secondo il quotidiano Antioquia El Colombiano, il prezzo dei biglietti terrestri è aumentato fino al 35%, il che ha causato danni al numero di autobus che partono ed entrano nei terminal del territorio di Medellin.

La situazione ha generato così tanto disagio che diversi vettori hanno dovuto ricorrere ad altri metodi di trasporto delle persone, come il noleggio di furgoni, autobus e altri veicoli per portare le persone a destinazione.

Il governo di Antioquia prevede che durante questa Settimana Santa circa 310.000 passeggeri viaggeranno sulle strade del dipartimento. Infatti, il Dipartimento delle Infrastrutture dell'amministrazione dipartimentale ha riportato alcuni tratti stradali che sono stati colpiti dall'inverno e dalle piogge che hanno colpito il dipartimento di recente.

-Via Heliconia - Siviglia - Ebéjico:

-Via Ebejico - La Miserenga

-In Oriente, l'autostrada Granada - El Choco - San Carlos

-Nella valle dell'Aburrá, via Santa Elena

-Via San Pedro de los Milagros, che nel settore Pajarito

CONTINUA A LEGGERE: