Il PRI ha agito senza proposito per l'espulsione di Quirino Ordaz dopo la nomina a ambasciatore in Spagna: AMLO

In vista dell'arrivo di Quirino Ordaz Coppel in Spagna per iniziare il suo mandato come ambasciatore del Messico, il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) è tornato per ricordare l'espulsione con cui il Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) ha sanzionato il diplomatico dopo ufficio di accettazione

Nella sua conferenza stampa, il presidente ha assicurato che la decisione è stata un «eccesso» e una «sciocchezza» perché, ha ricordato, le funzioni dell'ex governatore di Sinaloa non sostengono le ideologie di un partito, ma del «popolo del Messico». Per questo ha esortato «ad essere orgoglioso» di questa nomina.





Informazioni in fase di sviluppo...