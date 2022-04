Il faraone Love Shady ha pubblicato una nuova canzone in cui «lancia» Residente dopo aver combattuto con J Balvin

È passato più di un mese dalla lotta tra Residente e J Balvin che ha raggiunto il suo apice con la canzone dell'ex membro di ' Calle 13′ che ha generato viralizzazione, critiche e persino meme contro il cantante colombiano. Tuttavia, un altro musicista è uscito in difesa del reggaetonero, il peruviano Pharaón Love Shady che ha pubblicato «Rip [R] esentido» martedì, con un forte messaggio contro l'ex Calle 13.

Come ricorderete, il faraone peruviano Love Shady ha espresso il suo totale disaccordo con la «tiradera» che Il residente ha fatto per lasciare l"artista colombiano fermato male. Il fatto è contestualizzato quando sono uscite le 29th BZRP Sessions, dove René Pérez ha scatenato la sua rabbia contro chi una volta era suo amico. Per quale motivo hai deciso di pubblicare una canzone come «tiradera» contro i portoricani? Ecco la storia.

Dopo lo scandalo tra Residente e J Balvin, il faraone Love Shady ha pubblicato una canzone rivolta al rapper. Video: YouTube/Faraone Love Shady.

Sul suo account Instagram, Pharaoh ha colto l'occasione per caricare una storia in cui ha dato il suo pieno sostegno a J Balvin, incoraggiandolo a rispondere alle critiche che Residente ha avuto nei suoi confronti durante la sua ultima sessione musicale.

«Balvin non se ne va», risponde il comunista. Ricorda che l'artista NK l'ha spazzato via una volta. Se poteva farlo lui, puoi farlo anche tu. Andiamocene », ha scritto la popolare cantante peruviana che rispetta molto l'artista colombiano.

Non solo, visto che all'inizio di aprile, Love Shady ha colto l'occasione per inviare un nuovo messaggio a Residente. Attraverso le storie ha ampliato il suo fastidio per il modo in cui il portoricano ha criticato il genere musicale urbano. «Oh, mio Dio, che ne sarà di te, ti dispiace. Mi ha fatto male che tu abbia lanciato il genere urbano perché, grazie al genere, ho lasciato le strade e oggi mi do una bella vita, vivo felicemente, vivo bene economicamente, la mia vita è molto meglio di prima», ha detto.

Per questo motivo lo considerava un «codardo» e «ipocrita», al punto da chiamarlo «risentito».

« Risentito, perché continui a lanciare il genere? Quando hai iniziato facevi reggaeton e hai trionfato come artista. Ora, vecchio sulla quarantina, hai il delirio da rapper, preferisci che non ti ricordino più come reggaeton. Cos'è questa ipocrisia, risentita? », ha detto il faraone.

«Indossi quella nel tuo berretto risentito, metti in imbarazzo il genere (...) Dopo che il genere urbano ti ha nutrito e hai comprato quella casa, che costa circa 4 milioni di dollari, ora credi che tutto ciò che hai ottenuto sia stato rappare; quell'ipocrisia vergogna. Wow, ti dispiace, pieno di risentimento! «, ha proseguito Pharaoh Love Shady in relazione al logo del cappellino che ha il rapper.

LA «TIRADERA» CONTRO IL RESIDENTE

Dopo aver pubblicato sul suo Instagram l'obiettivo di rilasciare la 'tiradera', Love Shady si è preparata a pubblicare la canzone che è uscita oggi, 12 aprile, nel pomeriggio. Intitolato «Rip Resentido» con messaggi diretti al rapper, già diventato virale sui social network.

«La peggiore giuria nella battaglia dei galli, non sarebbe niente se non fossi per White Lion /In passato hai detto di essere autistico, solo per coprire il tuo fanatismo comunista. So che in fondo sei anche razzista, ricorda che Chavez era anche un terrorista/Che cosa era René, sei consapevole dei tipi, prendi una faccia per i poveri, ma vivi come ricco», sono alcune delle frasi della canzone che fa tendenza su Youtube e ha superato rapidamente le 200mila visualizzazioni. Hanno anche lasciato meme che sono diventati virali su Twitter.

Faraón Love Shady saca canción y responde a residente.

