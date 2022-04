Il Congresso ha approvato la formazione di una commissione d'inchiesta sulle morti durante le manifestazioni di aprile

Riot police confront demonstrators during clashes which erupted in the framework of a partial strike of cargo and passenger carriers, in Ate, a district east of Lima, on April 4, 2022. - A partial strike of cargo and passenger carriers caused road blockades and suspension of classes in Peru, in the first strike against the government of leftist President Pedro Castillo. (Photo by Gian MASKO / AFP)

Una nuova commissione al Congresso della Repubblica. Martedì sera, 12 aprile, la sessione plenaria del Parlamento ha approvato la formazione di una commissione d'inchiesta multipartitica che cercherà di determinare le possibili responsabilità politiche, penali e amministrative per le morti avvenute durante le manifestazioni iniziate il 28 marzo.

La Popular Renewal Bank è stata quella che ha presentato la mozione per l'agenda 2348, che ha ottenuto 65 voti a favore, 38 contrari e zero astensioni.

Tale comitato è composto da almeno cinque membri e avrà un periodo di 90 giorni lavorativi per preparare e presentare la sua relazione finale.

MONTOYA DIFENDE LA COMMISSIONE

Il membro del Congresso Jorge Montoya (Rinnovo popolare) ha sostenuto la mozione e ha sottolineato che le proteste dei cittadini sono iniziate con lo sciopero dei vettori merci - a cui si sono uniti agricoltori e vettori. Ha assicurato che non è stato solo a causa dell'aumento dei combustibili e dei fertilizzanti, ma anche a causa dell'indifferenza dell'attuale governo nel risolvere le richieste popolari.

Inoltre, ha sostenuto che era necessario istituire questo gruppo di lavoro multipartitico e avere poteri investigativi. Ha anche sostenuto che dovrebbero essere 90 giorni di calendario e non 60, come richiesto da alcuni parlamentari, perché si tratta di un'indagine che include diverse regioni del Paese, dove si recheranno per raccogliere testimonianze.

DISCUSSIONE

Da parte loro, la deputata non raggruppata Susel Paredes Piqué e il suo collega Edwin Martínez (Azione popolare) hanno convenuto che questa indagine sia condotta da un gruppo di lavoro della Commissione di audit.

Nel frattempo, la parlamentare Ruth Luque (Insieme per il Perù), ha detto che il ministro degli Interni dovrebbe comparire prima della sessione plenaria per dare spiegazioni sulla morte di questi compatrioti.

A sua volta, il legislatore al potere, Katy Ugarte (Perù libero), ha proposto che l'indagine raggiunga coloro che hanno promosso proteste, arresti e blocchi stradali in diverse circoscrizioni del paese.

MORTI NELLE PROTESTE

Va notato che sabato sera, 2 aprile, il ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry, ha confermato la morte di quattro cittadini, ma ha affermato che questi non sono avvenuti a seguito di scontri con il PNP. «Ci sono quattro morti, uno che è morto perché non poteva essere aiutato, stava andando in ospedale; un bambino che cade sul ponte, e due in incidenti stradali, vengono colpiti dagli stessi veicoli che erano in sciopero, non c'è stato nient'altro, ce ne sono quattro», ha detto.

Il 5 e il 6 aprile sono stati registrati altri due decessi. Nel primo caso, a Huánuco, un ragazzo di 18 anni identificato come Alexander Trujillo Nolasco ha perso la vita dopo essere stato presumibilmente colpito alla testa da un proiettile di gas lacrimogeni. Il giorno successivo a Ica, Yhony Quinto Contreras, un ragazzo di 24 anni, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa.

IL PRESIDENTE CASTILLO ESPRIME CONDOL

Il 7 aprile, il presidente Pedro Castillo ha espresso le sue condoglianze alle famiglie di coloro che sono morti durante le manifestazioni registrate nei giorni scorsi.

Parlando al quarto Consiglio dei Ministri decentrato, a Huancayo, nella regione di Junín, il presidente ha detto che «getteremo le basi che in Perù la libertà di manifestazione e di protesta deve essere un diritto» e che i leader non dovrebbero mai essere perseguitati.

«Così come ci sono colleghi che manifestano oggi, come il CGTP, insegnanti, leader hanno le strade e le piazze aperte per manifestare perché quella è democrazia», ha detto.

