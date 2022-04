I migliori meme che lo sparatutto del faraone Love Shady ha lasciato a un residente

Più di un mese fa è avvenuta la lotta tra Residente e J Balvin, che ha raggiunto il suo apice con la canzone dell'ex membro di «Calle 13′ ha generato viralizzazione, critiche e persino meme contro il cantante colombiano. Tuttavia, un altro musicista è uscito in difesa del reggaetonero, il peruviano Pharaón Love Shady che ha pubblicato «Rip [R] esentido» martedì, con un forte messaggio contro l'ex Calle 13.

In questo nuovo singolo, l'artista peruviano Jesús Valle Choque meglio conosciuto come Faraón Love Shady si scaglia contro il portoricano con riferimento al carrello degli hot dog, che serviva a far deridere Residente il reggaetonero colombiano.

«Il faraone Love Shady è arrivato per spezzarlo ai risentiti. Tutto vale in questo panino alla salsiccia, non sei tutto, ti vendi per un gettone», si sente in parte della canzone.

«In passato hai detto di essere autistico solo per nascondere il tuo fanatismo comunista. So che in fondo sei anche razzista, ricorda che anche Chavez era un terrorista. Non ti vergogni che tu con tanti premi debba lanciare Balvin, non è geniale», aggiunge nel rap.

Il video in cui Pharaoh Love Shady dedica diverse strofe all'ex cantante di Calle 13 è ora disponibile su YouTube e ha già accumulato più di 860.000 visualizzazioni finora.

HA AVUTO UNA BUONA REAZIONE TRA LA GENTE

L'account peruviano Left Out Of Context ha emesso un parere «Il faraone Love Shady ha appena seppellito vivo il residente comunista. Grande, Lord Pharaoh», era il suo post.

L'utente di Twitter Alvaro Tejada ha dichiarato quanto segue. «Non sono un fan del faraone Love Shady, ma in questa sparatoria ha detto a Residente tutte le sue verità. «In passato hai detto di essere autistico, solo per nascondere il tuo fanatismo comunista «ricorda che Chávez era anche un terrorista. Tu dai una faccia ai poveri, ma vivi come un uomo ricco».

GUARDA I MEME LASCIATI DALLA CANZONE

I meme erano di tendenza sui social media

Il faraone Love Shady ha dimostrato che il rap è la sua passione

Come ricorderete, il faraone peruviano Love Shady ha espresso il suo totale disaccordo con la «tiradera» che Il residente ha fatto per lasciare l"artista colombiano fermato male. Il fatto è contestualizzato quando sono uscite le 29th BZRP Sessions, dove René Pérez ha scatenato la sua rabbia contro chi una volta era suo amico.

Il faraone Love Shady ha mostrato il suo sostegno a J Balvin

E con l'uscita della canzone di Residente, dove presumibilmente stava attaccando J Balvin, vari artisti nazionali e internazionali ne hanno parlato e hanno dato il loro sostegno al cantante colombiano. Questo è stato il caso del faraone Love Shady, che lo ha incoraggiato attraverso i social media.

«Balvin non lasciarti (...) Se poteva farlo lui, puoi farlo anche tu. Andiamocene», ha scritto il faraone nella sua storia su Instagram. Come ricorderete, l'interprete di «In da Guetto», scrisse l'interprete di Arequipa.

