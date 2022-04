I casi e i decessi di COVID-19 continuano a diminuire nel mondo

Foto de archivo. Personas usando tapabocas para evitar el contagio de COVID-19 caminan durante la pandemia en una calle de Bogotá, Colombia, 10 de julio, 2020. REUTERS/Luisa González

Il numero di nuovi casi confermati e decessi causati da covid-19 ha continuato a diminuire in tutto il mondo nell'ultima settimana, secondo i dati pubblicati oggi nel rapporto epidemiologico settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Questa è la terza settimana consecutiva in cui entrambi gli indicatori stanno diminuendo ad un tasso, negli ultimi sette giorni, rispettivamente del 24 per cento e del 18 per cento.

Il totale globale dell'ultima settimana è stato di 7 milioni di nuovi casi di covid-19 e 22.000 decessi aggiuntivi, con cali osservati in tutte le regioni.

Con questo, il numero totale di persone infette dall'inizio della pandemia e sottoposte a un test diagnostico sale a 496 milioni, mentre i decessi raggiungono i 6 milioni a livello globale.

L'OMS ha insistito sul fatto che queste tendenze positive dovrebbero essere interpretate con cautela poiché molti paesi stanno cambiando le loro strategie di test e queste sono diminuite considerevolmente, portando a un minor numero di casi rilevati rispetto a quelli reali.

Nell'ultima settimana, gli Stati Uniti hanno registrato il maggior numero di morti (3.682), seguiti da Corea (2.186), Russia (2.008), Germania (1.686) e Brasile (1.120).

L'Europa e la regione del Pacifico occidentale, che include la Cina, hanno registrato i maggiori cali nei casi, del 26% in entrambi i casi.

L'Africa è stato il continente con il calo più marcato di nuovi decessi (-40%).

Nello stesso rapporto epidemiologico, l'OMS ha indicato che continua a monitorare diverse sottovarianti della variante omicron, che rappresenta il 99,2 per cento di tutto il sequenziamento genetico eseguito nel mondo.

Gli scienziati stanno così seguendo l'evoluzione delle sottovarianti BA.1, BA2, BA3, nonché delle più recenti BA.4 e BA.5, nonché della forma ricombinata di BA.1 e BA.2, al fine di determinarne le caratteristiche e comprenderne il possibile impatto sulla salute pubblica.

L'OMS ha anche confermato che sebbene omicron possa evitare l'immunità offerta dai vaccini, i vaccini sono ancora considerati efficaci nel prevenire malattie gravi e ospedalizzazioni.

