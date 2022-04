guarda espn live atletico madrid vs manchester city oggi quarti di finale tappa champions league 2022 fox sports star plus risultato sommario formazioni

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Manchester City v Atletico Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 5, 2022 Atletico Madrid's Antoine Griezmann in action with Manchester City's Joao Cancelo Action Images via Reuters/Lee Smith

GUARDA Atletico Madrid vs Manchester City IN DIRETTA. I 'Colchoneros' ricevono i 'cittadini' oggi allo stadio Wanda Metropolitano per i quarti di finale della Champions League 2022. Quelli di «Cholo» Simeone sono obbligati a segnare gol se vogliono mettere il loro nome nella prossima istanza del torneo.

Nell'andata, gli inglesi avevano il controllo totale della palla e colpirono un muro difensivo di undici uomini. Ciò si è riflesso nelle statistiche, i «colchoneros» non hanno tirato una volta in porta, si sono dedicati solo a contrastare il gioco del loro rivale. Tuttavia, con grande merito, la gente del posto è riuscita a vincere con un gol di Kevin De Bruyne al 70° minuto del secondo tempo.

De Bruyne ha segnato 1-0 in Manchester City contro Atletico Madrid per la Champions League. (Video: ESPN).

Josep Guardiola ha criticato il modo di giocare dell'Atletico Madrid. «Avevamo la sensazione che avrebbero giocato 5-3-2 e siamo usciti tre o quattro volte sui lati. Poi si sono adattati e hanno messo Griezmann all'estrema destra e João all'estrema sinistra e hanno ottenuto cinque-cinque. Con due righe da cinque. Nella preistoria, oggi e in 100.000 anni, attaccare cinque e cinque è molto difficile».

«Mi alleno dal 2005, 2006, fino ad oggi e non sono mai stato sprezzante con un mio collega. Mai. Perché mi metto sempre al posto degli allenatori con cui gareggio. Capisco che ci siano diversi modi per esprimere ciò che senti, ciò che vedi e vivi ogni partita, ma quando disprezzi un collega, non lo condivido», ha risposto 'Cholo' Simeone in una conferenza stampa.

«Poi, da giornalisti, ex giocatori, persone che non giocano da molto tempo e vogliono dire qualcosa di diverso, siamo come ha detto mio padre, 'il pesce attraverso la bocca muore». Le parole sono libere e tutti possiamo avere voce in capitolo. Ma non tra i colleghi. Ognuno ha le sue forme e io ne scelgo una: rispetta sempre i miei colleghi», ha aggiunto l'argentino.

Come si sono comportati nei rispettivi campionati? Il Manchester City ha regalato uno spettacolo per la 32esima giornata di Premier League. Quelli guidati da 'Pep' hanno pareggiato 2-2 il Liverpool con i gol di Kevin De Bruyne e Gabriel Jesus. In questo modo, segue il puntatore con 74 unità.

Da parte sua, l'Atlético de Madrid è caduto a causa della minima differenza contro il Maiorca in condizioni di visita. Muriqi ha segnato l'unico gol del compromesso dai dodici passi. Il cast di Diego Simeone è ancora nella quarta casella con 57 punti ed è in posizione Champions League.

Quali sono le principali carte gol in entrambi i club? Dalla parte degli ospiti c'è Riyad Mahrez, che ha sei gol nel suo record in nove partite giocate, mentre Antoine Griezmann è il marcatore di «Atleti» con quattro gol in otto partite.

MANCHESTER CITY VS. ATLETICO DE MADRID

- Guatemala/13:00

- Honduras/13:00

- El Salvador/13:00

- Costa Rica/13:00

- Panama/ 14:00

- Messico/ 14:00

- Perù/ 14:00

- Colombia/14:00

- Ecuador/14:00

- Bolivia/15:00

- Venezuela/ 15:00

- Paraguay/15:00

- Stati Uniti (Miami)/15:00

- Cile/16:00

- Argentina/16:00

- Uruguay/ore 16.00

- Brasile/16:00

- Spagna/ 21:00

CANALES DEL MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO DE MADRID

Argentina: Fox Sports Argentina, Stella +.

Bolivia: ESPN, ESPN2, Stella +.

Brasile: HBO Max.

Cile: ESPN Chile, Star+.

Colombia: Star+, ESPN2

Messico: HBO Max.

Paraguay: ESPN2, Stella +, ESPN.

Perù: Star+, ESPN2, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN2.

FORMAZIONI PROBABILI: MANCHESTER CITY VS. ATLETICO DE MADRID

Atletico Madrid: Jan Oblak; Sime Vrsaljko, Stefan Savić, Filippo Augusto, Reinildo Mandava, Yannick Carrasco o Renan Lodi; Marcos Llorente, Koke Resurrection, Geoffrey Kondogbia; Antoine Griezmann e Joao Felix.

Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Rodri Hernandez, Ilkay Gundogan; Phil Foden, Kevin De Bruyne e Raheem Sterling.

