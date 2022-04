Gli Stati Uniti hanno assicurato che il regime russo ha aumentato il suo carattere aggressivo e repressivo.

U.S. State Department spokesperson Ned Price speaks during a news conference in Washington, U.S. March 10, 2022. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

Gli Stati Uniti hanno assicurato che Mosca ha aumentato il suo carattere aggressivo oltre i suoi confini e il suo carattere repressivo al loro interno nel quadro dell'arresto amministrativo del leader dell'opposizione russa Vladimir Kara-Murza, arrestato lunedì per disobbedienza alle autorità di polizia.

«Queste non sono le azioni di un governo fiducioso. Queste sono le azioni di un governo, di un regime, che è fondamentalmente pericoloso «, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, in una conferenza stampa.

Così, ha sottolineato che il regime russo «non è disposto a permettere al proprio popolo di fare ciò che è diritto di ogni popolo ovunque: esprimere la propria protesta, marciare pacificamente, formare associazioni e far sentire la propria voce e il proprio libero arbitrio».

Price ha ribadito di aver esortato la Russia a «smettere di abusare delle leggi repressive contro i suoi stessi cittadini, manifestanti non violenti o manifestanti pacifici», che non fanno altro che difendere pacificamente i loro diritti.

«Il popolo russo, e questo è il punto chiave, come la gente in tutto il mondo, ha il diritto di parlare liberamente, di formare associazioni pacifiche, di esercitare la propria libertà di espressione e di far sentire la propria voce attraverso elezioni libere ed eque», ha detto Price.

Il portavoce del Dipartimento di Stato ha anche ricordato l'arresto dell'avversario russo Alexei Navalny, così come le migliaia di persone che sono scese in piazza per protestare contro il suo arresto o proteste contro la guerra in Ucraina.

El opositor ruso Alexei Navalny REUTERS

Intanto il presidente Usa Joe Biden ha accusato martedì il suo omologo russo Vladimir Putin di aver commesso un «genocidio» in Ucraina, la prima volta che ha usato quella parola per descrivere la situazione nel Paese invaso da Mosca.

«Sì, l'ho definito un genocidio», ha detto Biden ai giornalisti che si sono recati con lui in Iowa, ore dopo aver usato il termine un discorso dedicato alla lotta all'inflazione.

«Sta diventando sempre più chiaro che Putin sta semplicemente cercando di cancellare l'idea stessa di essere ucraino», ha detto il leader degli Stati Uniti.

Biden ha chiarito che l'ultima parola sulla Russia sarebbe stata tenuta dai tribunali nel determinare se le azioni nell'ex repubblica sovietica, che includono prove di atrocità commesse contro i civili, costituiscano genocidio.

«Che siano gli avvocati a decidere se si qualifica come tale o meno, ma mi sembra che lo faccia», ha detto. «Le prove si stanno accumulando».

«Altre prove stanno emergendo da (...) le cose orribili che i russi hanno fatto in Ucraina». E «conosciamo» sempre di più «sulla devastazione».

(Con informazioni di Europa Press)

CONTINUA A LEGGERE: