Francia Márquez si è avvicinata alle donne di Sucre con danze e canzoni pro-life

Dancing and Singing, Francia Márquez, la formula vicepresidenziale di Gustavo Petro, e Verónica Alcocer, moglie del candidato, hanno condiviso con un gruppo di donne a Sincelejo (Sucre) le proposte elettorali del Patto Storico. L'evento, chiamato Juntanza de Mujeres para Vivir Sabroso, mirava a «tessere ricordi tra la montagna, il fiume, la palude e il mare».

Il candidato ha poi accolto coloro che hanno partecipato all'evento al gruppo Patto storico e ha assicurato loro che un possibile governo Petro Márquez avrebbe avuto la partecipazione di tutte le comunità sistematicamente isolate. Ha assicurato che nella sua corsa attraverso il paese ha evidenziato le carenze dei cittadini e ha detto che è necessario un cambiamento.

Francia Marquez balla e canta durante la sua corsa per Sincelejo

Per Márquez, le donne colombiane rappresentano l'amore e la cura e, ha aggiunto, questo è ciò che è necessario in questo momento: che le donne assumano la loro leadership in modo che da lì possano guarire il Paese.

Questa visione è stata condivisa da Gustavo Petro, che, pur non avendo un ruolo da protagonista in questo evento, come lo era per le donne, è intervenuto per alcuni minuti. Il leader politico ha assicurato che se arriverà a Casa de Nariño, farà in modo che le donne occupino più posizioni di potere in modo che possano avere più autonomia.

Oltre alla parità nelle cariche pubbliche, è stata anche menzionata l'importanza che le donne abbiano elementi di base e opportunità per garantire la loro autonomia. È stato sottolineato che questo è molto importante perché ospiterebbe la maggior parte della popolazione e, nella maggior parte dei casi, attraverso queste donne sarebbe garantito il benessere dei bambini e dei giovani.

Il Patto storico sostiene che «prendersi cura della vita ha a che fare con la cura della terra e la cura dell'acqua». È stato sottolineato che se le donne lo possiedono, possono garantire che i bambini e il cibo in Colombia possano essere ben curati, quindi, Petro ha detto che se sarà eletto presidente, proporrà un progetto di edilizia popolare e manterrà i sussidi per questa popolazione.

«Dei 15 milioni di famiglie in Colombia, più di 5 milioni sono donne single. Vogliamo ricostruire la famiglia, che lo Stato possa dare una mano a quella donna da sola in modo che possa produrre, prendersi cura dei suoi figli. Proponiamo l'organizzazione di alloggi popolari, dove lo Stato mette il lotto e i servizi, incluso internet, e la comunità costruisce alloggi basati sull'organizzazione della comunità e sul potere delle donne. Il programma Families in Action mantiene le donne in povertà, non basta a sfamare i propri figli. Vogliamo trasformarlo, che è stato dato a ogni donna capofamiglia con figli minori, mezzo salario minimo, $500mila al mese «, ha detto Petro.

