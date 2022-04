Fiorella Cayo: Chi è Miguel Labarthe e perché sono finiti dopo 2 anni di matrimonio?

La pausa tra Fiorella Cayo e Miguel Labarthe ha lasciato la gente del posto e gli sconosciuti più che sorpresi. Sebbene non fossero una coppia mediatica o siano apparsi in televisione, entrambi non hanno mancato di mostrare il loro amore sui social network.

Tuttavia, il 12 aprile, la sorella maggiore di Stephanie Cayo ha confessato che il suo matrimonio con Miguel Labarthe sarebbe giunto al termine e in dichiarazioni a la stampa ha rivelato che la differenza tra i loro valori personali ha finito per allontanarli.

«Penso che ci sia stata una divergenza nell'integrità dei valori. Si possono perdonare alcune cose nello spirito di cercare di vedere cose non così bianche, non così nere. Ma alla fine ci sono cose che vanno contro la tua essenza, non devi più dire finora. Non eravamo allineati negli stessi valori», ha detto l'attrice per le telecamere di America Today durante il red carpet del film 'Don't tell me zitella 2'.

CHI È MIGUEL LABARTHE?

Fiorella Cayo e Miguel Labarthe si sono sposati il 1 dicembre 2019 a Tarapoto nel distretto di Sauce in compagnia del loro famiglia e amici intimi. Da allora, gli occhi dei media sono stati vigili per eventuali problemi tra di loro.

Si sa molto poco di Miguel Labarthe. Come si può vedere sui suoi social network, il marito dell'attrice e ballerina peruviana ha una vasta esperienza nel marketing ed è stato responsabile acquisti per aziende come Saga Falabella. Attualmente lavorerebbe per il marchio Oechsle.

Allo stesso modo, sul suo account Instagram ufficiale, ha più di 10.000 follower e rimane attivo, poiché non esita a condividere fotografie e video dei suoi vari viaggi in tutto il mondo come in Cina, Francia, Italia, Stati Uniti, tra gli altri paesi.

Dimostra anche che rimane in buone condizioni fisiche, dal momento che pubblica foto del suo corpo mentre è in spiaggia e fa gli sport che gli piacciono di più. Quello che ha anche chiarito è stato il suo amore per Fiorella Cayo, da quando continuava a pubblicare costantemente istantanee romantiche con lei.

Miguel Labarthe en New York en el años 2016. (Foto: Instagram)

DA QUANTO TEMPO SIETE SEPARATI?

Quando a Fiorella Cayo è stato chiesto quando avevano concluso la loro relazione, non ha avuto problemi a rispondere che la rottura è recente. Inoltre, ha chiarito che considera ancora suo marito una grande persona, anche se non erano d'accordo su diverse cose durante il loro matrimonio.

«Non da poco e gli auguro ogni bene, è una grande persona. Ma non eravamo allineati sugli stessi valori. Ci sono persone che durano molti anni in un matrimonio perché, all'improvviso, non hanno altra via d'uscita e noi sì», ha detto il membro della famiglia Cayo alla rivista mattutina di América Televisión.

Fiorella Cayo annuncia di essere stata separata da Miguel Labarthe «recentemente». Inoltre, racconta maggiori dettagli della sua rottura | VIDEO: America TV//America Today

