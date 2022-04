Fernando Belaunzarán ha definito Epigmenio Ibarra «goebbelcito» per gli attacchi all'INE

A seguito dei risultati dell'approvazione della revoca del mandato, i sostenitori del governo di Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hanno mostrato il loro sostegno e hanno accolto con favore l'esito della consultazione.

Tuttavia, i numeri erano inferiori alle attese e coloro che hanno applaudito il risultato sono stati criticati per aver commentato che la revoca era stata un successo grazie alla partecipazione di oltre un milione, il 90% dei quali ha votato per seguire il mandato di AMLO.

Tra loro c'era il capo del governo, Claudia Sheinbaum, in quanto è stata lei a dire che la consultazione è stata un successo. Anche se in seguito è stata criticata da vari utenti dei social media, ricordandole che meno del 20% ha partecipato.

Un altro oggetto di scherno è stato il regista Epigmenio Ibarra, che si è posizionato come uno dei principali difensori del presidente e del suo progetto chiamato Quarta Trasformazione (Q4). Questo, d'altra parte, per indicare l'Istituto dopo la chiusura della consultazione.

La participación en la consulta llegó a un 17% (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Da quando ha fatto diversi commenti contro i consiglieri del National Electoral Institute (INE) per aver presumibilmente sabotato la diffusione della revoca del mandato. Non solo alla chiusura, ma per tutto il divieto elettorale.

E di fronte alla scarsa partecipazione, il panista Fernando Belaunzarán ha celebrato il «fallimento» della consultazione. Ma ha anche fatto un commento acido contro il fondatore di Argos Comunicación, che ha definito il «goebbelcito» di AMLO alludendo al propagandista nazista Joseph Goebbels.

Allo stesso modo, era favorevole alla bassa partecipazione delle persone al voto per rimuovere il presidente dal suo incarico, che ha squalificato in precedenti occasioni, mentre definiva gli elettori «portati via».

«Il successo si misura dall'obiettivo. -Se il popolo ha ratificato il mandato di @lopezobrador_, l'82% dell'astensione indica la dimensione del FALLIMENTO -Se fosse per dimostrare la capacità di trasporto e procione di Morena e dei suoi governi senza avversario sul terreno, 15 milioni non sono trascurabili «, ha detto il panista.

Epigmenio Ibarra criticó al INE de sabotear la Revocación (foto: @epigmenioibarra)

I commenti precedenti sono arrivati dopo che Ibarra ha dichiarato in una conferenza stampa che l'INE non aveva adempiuto al suo compito di garantire l'esercizio della democrazia. Dal momento che ha dichiarato che il suo obiettivo «era quello di promuovere questo esercizio senza precedenti, non di auto-promuovere, era spiegare al pubblico cosa c'era in gioco».

Insieme al frammento del video, ha commentato che ciò che «Ciro Murayama non dice è che l'unica cosa sporca nella consultazione di revoca è stata la sua performance e quella di Lorenzo Córdova; entrambi hanno tradito la democrazia, hanno mancato di rispetto al popolo del Messico, hanno violato il loro dovere...».

La consultazione, per essere vincolante, ha richiesto la partecipazione del 40% delle liste elettorali. E secondo il conteggio effettuato dall'INE, è stato raggiunto il totale di solo il 17%, quindi non avrà effetti politici diretti.

Secondo il conteggio dei voti, hanno partecipato più di 16 milioni 503.636 persone sui 92 milioni 823mila 216 che compongono la lista nominale. Tra i partecipanti, il 91,86% ha optato per AMLO per rimanere a capo dell'esecutivo fino alla fine del suo mandato di sei anni nel 2024, mentre il 6,4% ha votato per la revoca del Tabasqueño, mentre l'1,69% ha annullato il proprio voto.

CONTINUA A LEGGERE: