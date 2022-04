Fernández Noroña si è scagliato contro Santiago Creel per Electric Reform: «Non farti credere di non capire»

Dopo la fine della revoca del mandato, la prossima questione delicata nell'agenda politica messicana è il prossimo voto sulla riforma dell'elettricità, che è stato lo stesso o più discusso della consultazione del presidente.

Il suo voto doveva svolgersi questo martedì 12 aprile, tuttavia è stato rinviato all'ultimo minuto dal presidente della Camera dei Deputati, Sergio Gutiérrez Luna, a domenica prossima, 17, che ha causato il disaccordo dei seggi di coloro che si oppongono al progetto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Infatti, i membri del National Action Party (PAN) hanno trascorso la notte nel distretto per non impedire loro di passare, in quanto avevano denunciato che il giorno del voto il Il National Regeneration Movement (Morena) avrebbe preso San Lazzaro.

Tuttavia, il presidente ha assicurato che se il voto non si è appoggiato a favore del progetto, aveva un piano di riserva per il litio: proporre un'iniziativa per riformare la legge mineraria.

Los partidos que forman la coalición Va por México han mostrado oposición a la iniciativa de Reforma Eléctrica (EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Lo ha condiviso il chief executive durante la sua conferenza mattutina di lunedì 11 aprile, che ha detto che il litio deve essere protetto in modo che non sia nelle mani degli stranieri. Inoltre, non è richiesta la maggioranza assoluta per questo, così ha detto di sentirsi «sicuro che sarà raggiunto».

Per questo motivo, il vicepresidente della Camera dei Deputati e membro del PAN, Santiago Creel Miranda, si è posizionato attraverso il suo account Twitter ufficiale, contro la strategia del presidente, sostenendo che i minerali sono già di proprietà della nazione.

Al che il deputato del partito laburista (PT), Gerardo Fernández Noroña, ha ribadito che si trattava di garantire che fosse l'unico dominio della nazione, poiché ha affermato che le risorse sono nelle mani dei privati.

Al che il vice presidente ha risposto che non c'era bisogno di una legge da fare quando il governo è colui che concede l'estrazione e l'uso delle risorse naturali per le aziende private, poiché la costituzione afferma che il litio appartiene alla nazione e può essere concesso.

Santiago Creel contestó a Noroña (foto: @SantiagoCreelM)

«Sollievo da una consultazione non richiesta - non causa commissioni -: non c'è bisogno di una nuova legge, per il governo di concedere tutti i depositi di litio disponibili a un ente pubblico. Ripeto, il litio appartiene alla nazione e aggiungo, la costituzione afferma che è concessionabile, 'acque'», ha scritto il deputato.

Creel ha preso posizione contro la riforma dell'elettricità in precedenti occasioni e ha assicurato che il PAN si ribellerà al progetto insieme al Rivoluzionario Istituzionale (PRI) e alla Rivoluzione Democratica (PRD) nella sua Coalizione Going for Mexico e ha chiesto a Morena di ribellarsi anche.

Ha anche assicurato che l'iniziativa «danneggia il Messico perché inquina, influisce sulla salute, sui cambiamenti climatici, costerà più costoso generare elettricità e alla fine la pagheranno i contribuenti o gli utenti, cioè la gente pagherà per questo».

Lunedì scorso, 11 aprile, la riforma elettrica di López Obrador è stata approvata nelle commissioni, avanzando così alla sessione plenaria del Congresso dell'Unione. Il parere è stato generalmente approvato con 25 voti favorevoli e 19 contrari in seno alla commissione per l'energia e con 22 voti favorevoli e 18 contrari in seno alla commissione per i punti costituzionali.

