È così che il Piano Esodo progredisce in tutto il paese

I colombiani si stanno preparando per uno dei ponti festivi più importanti dell'anno, poiché la Settimana Santa è un momento di ritiro religioso e, allo stesso modo, un momento da condividere con la famiglia, in questo ordine di idee, le autorità hanno tutte le loro capacità per il cosiddetto «Piano dell'esodo», che cerca di salvaguardare la sicurezza e garantire la tranquillità dei colombiani quando lasciano le loro città verso le loro destinazioni turistiche e familiari.

Mentre ci si aspetta che le persone si rechino dal centro del paese ad altri dipartimenti delle regioni andine e del Pacifico, anche la costa atlantica e l'orinoquia stanno preparando i loro dispositivi di controllo. Secondo il quotidiano El Tiempo, fino alle 6 di oggi, circa 4.639.915 veicoli sono stati mobilitati sulle diverse strade del paese, oltre a questo, questa cifra rappresenta un aumento del 12% rispetto all'inizio delle vacanze vacanze nell'anno precedente.

Il dispositivo in questo dipartimento implementerà quasi 400 personale in uniforme, che lavorerà sia al piano di esodo che al piano di rimpatrio, con un lavoro continuo di 24 ore sulle strade principali della regione, evidenziando gli ingressi e le uscite della sua capitale, poiché Medellín concentra un gran numero di viaggiatori che cercherà di partire per il centro del paese, i Caraibi colombiani e Antioquia orientale, con quasi un milione di viaggiatori, secondo Blu Radio.

Da parte sua, il Dipartimento di Polizia Atlantica si unisce alla campagna «Be passionate about life», in cui più di 300 persone in uniforme si prepareranno esclusivamente per soddisfare le esigenze dei viaggiatori durante questa Settimana Santa, evidenziando la loro presenza in attrazioni turistiche, quartieri tradizionali e religiosi centri di pellegrinaggio, luoghi in cui i cittadini possono partecipare. In questo caso, tenendo conto di Barranquilla come asse principale; i posti di blocco si distinguono su Avenida La Cordialidad, via 40, El Gran Malecón e 30th Street verso il ponte Pumarejo.

Sebbene i cittadini in transito dal centro del paese all'ovest del paese incontreranno diverse restrizioni sulla strada che porta da Bogotá a Ibague, le condizioni stabilite dalle autorità indicano che quasi 400.000 veicoli viaggeranno lungo questo corridoio stradale. Nel caso di Bogotà, c'è una disposizione di 1000 agenti di polizia che si troveranno in 30 posti di blocco, sia alle uscite che agli ingressi della capitale. Allo stesso modo, ci sarà disponibilità presso i terminal di trasporto, che prevedono di inviare quasi 640.000 passeggeri verso diverse destinazioni nel paese.

D'altra parte, in questo dipartimento del Pacifico, ci saranno circa 5.000 uomini della polizia e 3000 dell'esercito, che proteggeranno la sicurezza di questa popolazione, che sarà accompagnata da 55 ufficiali del traffico e 93 regolatori stradali, per accompagnare i conducenti e sollecitare un buon comportamento sulle strade. In particolare, nella città di Cali, verranno installati posti di blocco alle sei uscite della città, dando priorità ai corridoi verso i comuni vicini, come: Palmira, Jamundí, Yumbo e anche, verso il porto di Buenaventura.

Da parte loro, sia i Santanderes che la regione del caffè avranno un dispiegamento di polizia che si concentrerà sui terminali di trasporto, attraverso dinamiche che sollecitano una buona convivenza e adattamento dei cittadini a questi contesti turistici, poiché la campagna «Be passionate about Life» è stata estesa a tutto il paese e cerca di dare priorità agli aspetti della flora, della fauna e del buon comportamento stradale da parte dei cittadini.

