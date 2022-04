È così che Angela Aguilar ha risposto a chi l'ha definita «maleducata» per non aver ringraziato un adulto più anziano

Dopo essere rimasta nell'occhio dell'uragano per diversi giorni a causa della fuga di diverse fotografie con la sua compagna Gussy Lau, la famosa cantante messicano-americana Ángela Aguilar è apparsa di nuovo davanti alla telecamera, dove ha dato la sua versione degli eventi riguardanti un altro dei suoi più recenti controversie.

Bene, lo scorso marzo, i netizen si sono scagliati contro il minore della dinastia Aguilar per un video in cui presumibilmente ignorava un anziano che le aveva aperto la porta. Di fronte a questa situazione, diversi utenti hanno espresso la loro opinione con diversi commenti negativi nei confronti del famoso.

«Grazie si dice quando qualcuno apre la porta e se è una persona anziana con più ragioni, è un peccato che non lo impari a scuola», «Vorrei che tu conoscessi la parola grazie», «sembra l'ottava meraviglia del mondo», «i soldi non danno istruzione», «sperano, se il papà è lo stesso», «diranno: 'non l'abbiamo visto, eravamo di fretta e così via, ma è davvero notevole che non abbiano un'istruzione», hanno scritto.

Fu allora che l'artista commentò per un'intervista su un canale YouTube chiamato Cheleando con las estrellas s la sua versione della situazione già menzionata sopra.

La cantante fue atacada por no agradecer a una persona de la tercera edad. (@angela_aguilar_ / Tik tok: maguivelasquez0)

Ángela ha riferito che la persona che è apparsa nel video è un conoscente d'infanzia e persino un dipendente della famiglia poiché è il conducente degli Aguilars.

«Vuoi sapere chi è quel vecchio? Conosco quel vecchio da quando avevo due anni, si chiamava Tito, è stato l'autista della famiglia Aguilar per tutta la vita», ha detto.

Così ha confermato che si trattava di un atto che è stato preso fuori contesto e ha ipotizzato che fosse un insegnamento per lei nella sua vita: «Ho anche imparato a non fare cose buone che sembrano brutte, cioè ho davvero un milione di dettagli di quell'uomo perché si è preso cura di me per tutta la vita e grazie a lui arrivo a casa sano e salvo ogni notte e grazie a lui mi ha davvero aiutato in molte cose», ha aggiunto la giovane cantante.

La joven confirmó que estos altercados han traído diversas lecciones a su vida. (Foto: Instagram)

Inoltre, ha chiarito l'argomento che ha vissuto in uno dei palenques del suo tour, dove ha subito un piccolo incidente, dal momento che la sua gonna è caduta quando è salito sul palco.

«Il mio tecnico del monitor mi ha calpestato la gonna mentre salivo sul palco, quando ho calpestato la gonna, la gonna si è staccata e ho indossato i jeans giù», così ha assicurato che È stato solo un incidente, tuttavia, ha alluso al fatto che i media hanno parlato solo della cosa brutta e non che quel giorno fosse il suo primo palenque a León Guanajuato.

Infine, dopo essere stata interrogata sulla sua carriera professionale, Angela ha condiviso la sua visione di se stessa in futuro, notando che vorrebbe portare la sua musica in diversi paesi.

Nel tour chiamato «Mexicana Enamorada», la solista ha subito un incidente quando ha iniziato con la sua canzone in uno dei suoi concerti, mentre saliva sul palco senza gonna.

«Penso che mi piacerebbe fare un tour in Europa, con jaripeo. Penso che la gente del mondo dovrebbe sapere di più sulla bellezza del Messico, penso che a volte ci sia un'interpretazione errata di ciò che è il Messico, penso che jaripeo sia al di là di noi come artisti e non è come i cavalli, la band, la charrería, i tori, cioè tutto ciò che è molto più grande», lui confessato.

