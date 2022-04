Dissimulando posizioni controverse, la strategia dell'estrema destra Marine Le Pen per vincere le elezioni in Francia

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, gestures as she speaks during a news conference on democracy and the exercise of power in Vernon, France, April 12, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Dopo l'amara sconfitta alle elezioni presidenziali del 2017, Marine Le Pen, la candidata di estrema destra che torna a competere con Emmanuel Macron il 24 aprile, ha deciso di abbandonare il suo discorso tradizionale, una sorta di mutazione che questa volta le permetterà di raggiungere il Palazzo dell'Eliseo.

Setacciare e mascherare le posizioni, almeno durante queste due settimane, porta la leader del Gruppo Nazionale (RN) a concentrare i suoi attacchi esclusivamente sulle difficoltà economiche che devono affrontare i francesi. Il candidato alla presidenza della RN, con questa strategia, accusa il governo di Emmanuel Macron per aver rifiutato di affrontare il «muro dell'inflazione» che causa dolori tra i suoi concittadini.

«La Francia di Macron è una Francia che si fermerà», si scaglia fuori, sottolineando che la sua impalcatura per aumentare il suo volume elettorale per il secondo tour.

Cosa nasconde Le Pen? Si parte dalle sue posizioni, le più ripide e discutibili, le sue opinioni sull'immigrazione, l'adesione all'Unione europea, i suoi legami internazionali con i presidenti Vladimir Putin o Viktor Orban. Definizioni sul fatto che la tua amministrazione alla fine spingerà o meno l'uscita dall'euro, nonostante la promessa di non farlo, o se prevarrà la supremazia del diritto francese sul diritto europeo. Politiche in contraddizione con i trattati comunitari. In passato, Le Pen ha persino messo in discussione la libertà di circolazione di merci e persone.

Tutti questi problemi sono stati sovrapposti sotto il problema dell'aumento dei prezzi. Tuttavia, sono un programma che costituisce un menu esplosivo abbastanza da provocare una grave crisi a livello europeo, la 'Frexit'

Con espressioni raffinate, il suo programma profondamente sovranista può portare a una rottura con i partner europei. Salvaguardare il mercato, l'idea di «preferenza nazionale» sull'unità europea, sarebbe un duro colpo alla base della sostenibilità della costruzione di comunità.

Determinata a rispondere almeno ad alcune di queste domande, Marine Le Pen ha fatto riferimento ai suoi legami con Putin. La leader ultraconservatrice viene interrogata sul prestito da 9 milioni di euro che il suo partito ha contratto con una banca russa nel 2014, per le elezioni regionali e dipartimentali.

Per finanziare la sua campagna presidenziale del 2022, Le Pen ha anche ottenuto un prestito di 10,6 milioni di euro da una banca ungherese. La candidata si è difesa da qualsiasi legame di dipendenza dall'estero, sostenendo:

«Sono totalmente indipendente da qualsiasi legame, da qualsiasi potere, da società di qualsiasi nazionalità, per il resto. Ho fatto un prestito a una banca russa, perché non sono mai riuscito a ottenere un prestito né in Francia fino ad ora né in Europa», ha detto nel corso di una conferenza stampa mercoledì.

E ha aggiunto: «Non credo che le banche ceche o le banche ceco-russe prendano ordini dalla leadership russa, così come non oso immaginare o non voglio credere che le banche francesi prendano ordini dal presidente della Francia».

Il leader di estrema destra, che è stato ricevuto da Vladimir Putin durante la campagna presidenziale del 2017, regolarmente accusato dai suoi oppositori di conoscere il potere russo, ha spiegato, che non vuole «sottomissione a Mosca» o «follow-up sull'amministrazione Biden», in particolare in Asia- Regione dell'Oceania.

Sulla Russia, «il processo contro di me è particolarmente ingiusto», «Ho solo difeso l'interesse della Francia», ricordando «somiglianze» con Emmanuel Macron, quando ha ricevuto il presidente russo in Francia.

L'Unione europea e la NATO

D'altra parte, Le Pen è arrivato al bivio sull'ambiguità che Macron, nell'ambito della politica francese, sottolinea sul futuro rapporto della Francia con l'Unione europea, se dovesse occupare l'Eliseo. «Non c'è ambiguità. Voglio dire che siamo tutti difensori dell'Europa, e credo che trasformare l'Unione europea in un'Alleanza europea delle nazioni stia salvando l'Europa», ha insistito, durante la sua conferenza stampa, dedicata alla diplomazia che vuole svolgere se riuscirà ad essere eletta.

«Il mio progetto è un progetto che riconcilierà il popolo francese con un'organizzazione europea che è un'organizzazione europea che rispetta le nazioni libere e sovrane». È una questione di autonomie nazionali, cosa che è già stata fatta dall'Ungheria, Viktor Orban, o dalla Polonia, Mateusz Morawiecki, di fronte al governo della comunità a Bruxelles, è sempre stato nel mirino dei loro attacchi verso i 27 anni.

Ha anche chiesto un «riavvicinamento strategico tra Nato e Russia», «non appena la guerra russo-ucraina è finita ed è stata risolta da un trattato di pace».

«È nell'interesse della Francia e dell'Europa, ma anche, credo, degli Stati Uniti, che [...] non abbia alcun interesse a vedere l'emergere di una stretta unione sino-russa», ha detto.

Inoltre, gli effetti delle sue idee, ora ritoccate, potrebbero essere molto più destabilizzanti per l'Unione, soprattutto se provengono da un membro fondatore. Il candidato della RN, all'epoca, voleva ridurre unilateralmente il contributo francese al bilancio dell'UE.

Mentre l'uscita dall'Unione europea è apparsa nei programmi presidenziali del 2012 e del 2017, quest'ultima non è più, in termini, una promessa di campagna di Le Pen. Ma, Emmanuel Macron interroga il suo avversario di estrema destra nei giorni scorsi su questo tema, dicendo che «la signora Le Pen vuole ancora lasciare l'Europa «senza dirlo», viste «le misure che propone».

«Non credo che lasciare le organizzazioni multilaterali costituisca un ritiro o un arresto della crescita. Lo dico più facilmente perché la Frexit non è affatto il nostro progetto «, ha proseguito l'onorevole Le Pen, nella sua presentazione sulla sua politica estera.

La questione ambientale

«La questione ambientale internazionale non sarà l'alfa e l'omega della mia politica estera», avverte il rivale dell'attuale presidente. Secondo la candidata, «l'accordo di Parigi sul clima, che ha mobilitato quasi tutto il personale diplomatico francese per molti mesi, è considerato un successo per la Francia, ma non ci interessa più la difesa e gli interessi della Francia», ha denunciato, deridendo «la sacrosanta COP21″.

«Tuttavia, non uscirò dall'accordo di Parigi», ha detto. «In effetti, sono favorevole agli orientamenti di questo accordo perché voglio abbandonare il più possibile i combustibili fossili a favore dell'energia nucleare civile», ha spiegato Marine Le Pen.

Costituzione contro referendum

Un altro punto, che viene interrogata, è che l'avversario di Macron vuole organizzare un referendum su un disegno di legge per rivedere la Costituzione per includere «priorità nazionale», cosa che ha scatenato il dibattito nel Paese.

Le Pen cerca scorciatoie, tra le altre, per mettere in discussione la gerarchia dell'Unione europea rispetto a quella della Francia. L'articolo 11 della Costituzione del paese consente effettivamente al Presidente della Repubblica - in teoria - di presentare un disegno di legge direttamente al popolo senza l'intervento dei parlamentari. Ma questo vale solo per una legge comune, a differenza dell'articolo 89 che prevede la procedura di revisione della Costituzione e richiede che il testo sia votato a condizioni identiche dalle due assemblee prima di poter essere sottoposto a referendum.

Marine Le Pen ha dichiarato apertamente di voler usare questa procedura per aggirare qualsiasi controllo costituzionale. Ciò ha suscitato polemiche. Alcuni costituzionalisti hanno già detto che «saremmo sull'orlo di un colpo di Stato o di fronte a una seria sfida alle nostre istituzioni».

