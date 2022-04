Diego Rebagliati ha parlato duramente del controverso reato contro Cristal in Copa Libertadores

Sporting Cristal contro U. Católica: il giornalista Diego Rebaliati ha parlato al rigore contro la squadra celeste nella partita per la data 2 del Gruppo H della Copa Libertadores 2022 che è stata giocata allo stadio San Carlos Apoquindo di Santiago.

Nei minuti della partita tra la squadra celeste e i «crociati», l'arbitro uruguaiano Leodán González ha rivendicato un controverso rigore derivante da una mano all'interno dell'area di Percy Liza quando ha disputato una palla aerea con il difensore Nehuén Paz. La decisione ha portato al gol della vittoria della squadra cilena.

Il giornalista di Movistar Deportes ha pubblicato sul suo account Twitter un commento che respinge la decisione del giudice sull'ingaggio. «Quello che ha inventato un criminale, succede sempre qualcosa nel...», ha citato.

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

Non è stato l'unico a commentarlo attraverso i social network. Anche il suo collega, Horacio Zimmermann, ha commentato l'argomento: «Risultato ingiusto perché la differenza tra una squadra e l'altra è stata fatta dall'arbitro. Comunque, Cristal deve averlo chiuso per primo. Percy Liza ha fallito due volte da solo. Da solo».

«Non è criminale. È la mano di un giocatore cattolico. Leodán Gonzales ha dato la partita all'Universidad Católica (...) ha dato un rigore alla gente del posto alla fine», ha sottoscritto Jean Martín Dueñas, reporter di Rpp. Allo stesso modo, Juan Carlos Ortecho, giornalista della stessa stazione, ha twittato: «Cristal non è un criminale a Santiago. Lo derubano impunemente».

Eddie Fleishman di Willax Tv citato; L'arbitro inventa un criminale cattolico U. per una mano che non esisteva. Sono 1-1 e Cristal non merita di essere sconfitto. È un peccato Conmebol che non ci sia VAR nella Copa Libertadores».





Controversia per l'accusa penale contro U. Católica contro lo Sporting Cristal per la Copa Libertadores 2022. (Video: ESPN).





Lo Sporting Cristal ha perso nella sua prima partita alla Copa Libertadores 2022 contro il brasiliano Flamengo (2-0) allo stadio nazionale di Lima. La squadra brasiliana ha vinto con i gol di Bruno Henrique e Matheuzinho. La squadra celeste è stata anche sconfitta nella sua ultima partita dalla Liga 1 peruviana dopo aver perso 2-0 contro l'Università Cesar Vallejo, ha preso 12 punti e si è classificata al 10° posto nella classifica del Torneo Apertura.

U. Católica ha debuttato con la sconfitta nel Gruppo H dopo essere caduto 1-0 contro Talleres de Córdoba per il primo appuntamento della serie. La partita è stata giocata allo stadio Mario Alberto Kempes in Argentina e il gol della vittoria è stato segnato da Hector Fértoli. I «Crociati» sono caduti 2-0 contro La Serena nella loro recente presentazione al torneo cileno e si sono piazzati nono in classifica con 12 punti.

L'allenatore dello Sporting Cristal Roberto Mosquera schiera con Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chavez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Leandro Sosa; Irven Avila e Percy Liza.

Lo stratega dell'Università Cattolica Cristian Paulucci si è formato con Sebastián Pérez; José Fuenzalida, Erwin Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Marcelino Nunez, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez, Gonzalo Tapia; Diego Valencia e Fernando Zampedri.

PROSSIMI PARTITE IN PROGRAMMA PER SPORTING CRISTAL

Sporting Crystal contro il Deportivo Municipal

Cienciano contro Sporting Cristal

Talleres de Cordoba contro Sporting Cristal

Sporting Cristal contro Deportivo Binational

ADT vs Sporting Cristal

Sporting Cristal contro Università Cattolica

Sporting Cristal contro Ayacucho

PROSSIME PARTITE DI CATHOLIC U.

Huachipato vs Università Cattolica

Università cattolica contro Colo Colo

Università cattolica vs Flamengo

Sporting Cristal contro Università Cattolica

Ñublense contro Universidad Catolica

Universidad Catolica contro Union La Calera

Flamengo vs Università Cattolica

