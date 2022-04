Chumel Torres si è scagliato contro AMLO per le sparizioni in Messico: «Stanno screditando il laureato»

Il creatore di contenuti Chumel Torres ha criticato il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) per aver assicurato che la scomparsa dei bambini in Messico viene usato come una campagna diffamatoria contro di loro.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, l'autista di El Pulso de la República ha chiesto ironicamente ai bambini di non scomparire, poiché la sua assenza provoca il discredito del presidente federale e della sua amministrazione, la cosiddetta Quarta Trasformazione (4T).

Accanto alla pubblicazione, il comico di Chihuahua ha condiviso un estratto della conferenza stampa mattutina, in cui il presidente López Obrador è stato interrogato sulle azioni contro la scomparsa di 14 bambini al giorno, tuttavia, il presidente federale ha eluso la questione accusando una «campagna diffamatoria».

Secondo il Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate (Nazioni Unite), le sparizioni di ragazze e ragazzi dall'età di 12 anni sono aumentate significativamente nel paese, anche se il capo dell'esecutivo locale ha negato le accuse sottolineando che il corpo «non ha tutte le informazioni», né «agisce in conformità con la verità».

A questo proposito, il presidente López Obrador ha dichiarato che il suo governo sta lavorando per garantire la pace nel paese, tuttavia, si è scagliato contro i media che, a suo avviso, difendono gli interessi del «vecchio regime», come quello presieduto dalla giornalista Carmen Aristegui, di cui ha accusato praticare la simulazione.

«Stiamo lavorando continuamente per garantire la pace, affrontando gli interessi del vecchio regime e affrontando campagne diffamatorie come quelle condotte, tra gli altri mezzi, da Carmen Aristegui», ha detto.

Per questo motivo, come Chumel Torres, diversi politici e utenti di Internet si sono precipitati contro il presidente federale; questo è stato il caso del politologo Denise Dresser, che ha invitato AMLO a evitare di rispondere all'aumento delle sparizioni in Messico.

Intanto la giornalista Verónica Calderón ha lamentato che il presidente è convinto che «la gente si lasci rapire e uccidere per screditarlo».

Martedì scorso, 12 aprile, il Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate ha presentato il suo rapporto sulla sua visita dal 15 al 26 novembre 2021, in cui esperti indipendenti hanno esortato le autorità a intraprendere azioni immediate per porre fine all'impunità assoluta e per stabilire una politica nazionale che servirebbe a prevenire sparizioni.

«Il Comitato esorta lo Stato ad adottare e attuare una politica nazionale per la prevenzione e l'eradicazione delle sparizioni che affronti la serie di osservazioni e raccomandazioni presentate nella sua relazione dal Comitato», ha detto il suo presidente, Carmen Roda Villa Quintana.

Il funzionario ha indicato che la maggior parte degli scomparsi sono uomini di età compresa tra 15 e 40 anni, anche se si nota che i dati ufficiali riportano una tendenza crescente verso la scomparsa di ragazze e ragazzi a partire dai 12 anni, sebbene siano inclusi anche adolescenti e donne.

L'esperto ha aggiunto che «si tratterebbe di sparizioni volte a nascondere la violenza sessuale, il femminicidio, la tratta e lo sfruttamento sessuale».

Ha anche espresso preoccupazione per la scomparsa dei difensori dei diritti umani e di oltre 30 giornalisti tra il 2003 e il 2021, poiché «nessuna di queste persone è stata localizzata e le indagini e le sanzioni contro i responsabili non hanno fatto progressi».

