Carlos Rivera ha smentito le voci sul matrimonio con Cynthia Rodríguez: «Forse ci siamo persino sposati e loro non lo sapevano»

Carlos Rivera e Cynthia Rodríguez sono di nuovo nell'occhio dell'uragano a causa delle voci su un possibile legame matrimoniale che sarebbe avvenuto in segreto o sarebbe in procinto di accadere, oltre a una presunta gravidanza che cambierebbe i piani del guidatore a Venga la Alegría. Nel bel mezzo dello scandalo, il cantante ha negato le speculazioni e ci ha scherzato.

L'interprete di Que lo nuestro rimarrà nostro ha rilasciato un'intervista per Ventaneando prima di lasciare la scena di José el soñador. Durante il discorso è stato interrogato sulle voci che ruotano attorno al suo fidanzamento con l'attrice, cantante e conduttrice televisiva, soprattutto sulle sue intenzioni di matrimonio.

Senza approfondire i dettagli, Carlos Rivera è stato energico nel negare le informazioni che circolavano sui social network, tuttavia, solo pochi secondi dopo ha scatenato la polemica sul suo commento finale, in qualche modo scherzando con l'argomento lasciando aperta la possibilità che il collegamento sarebbe già stato effettuato.

Cynthia invitó a Carlos a uno de sus programas para YouTube. (Foto: captura de pantalla)

«Non ancora. Siamo molto contenti, davvero, e ringraziamo Dio ogni giorno per essere stati insieme, per essersi trovati e per questo... Forse ci siamo persino sposati e non l'hanno scoperto, chissà», ha riso davanti alle telecamere del programma guidato da Pati Chapoy.

Carlos Rivera non voleva più parlarne, né ha rilasciato dichiarazioni sulle condizioni della sua ragazza. Vale la pena ricordare che qualche giorno fa Alex Kaffie ha commentato, nella sua rubrica Senza Lisonja, che Cynthia Rodríguez sarebbe in procinto di lasciare la mattina in TV Azteca per presunti «motivi personali e di coppia!» . Finora gli ex accademici non ne hanno parlato, ma potrebbe essere la gravidanza che stanno pianificando dalla fine del 2021.

Durante vari incontri con i media, Cynthia Rodríguez e Carlos Rivera hanno dichiarato di essere molto contenti della loro relazione e hanno condiviso di aver preso la decisione di diventare genitori, quindi potrebbero presto sorprendere con le congratulazioni.

(Captura: @cynoficial/Instagram)

D'altra parte, l'interprete di Recuérdame ha detto che, contrariamente a quanto molti pensano, il suo partner non è geloso e lo motiva costantemente a caricare fotografie hot sui social network perché è molto dispiaciuto: «No, niente, è la prima che mi dice di caricarle [...] lei è la prima che è lì che si sovrappone a queste cose.»

Carlos Rivera ha confessato che il suo attuale aspetto fisico è il risultato della sua preparazione per José el soñador, un musical che sta per lasciare e il suo ruolo sarà interpretato da Kalimba.

«Mi hanno costretto ad uscire senza maglietta e per questo ho dovuto entrarci, in realtà faccio molto esercizio, ma soprattutto per questo ho dovuto entrare in una routine molto dura di esercizio fisico, dieta, tutto, e ho detto 'dato che siamo lì devi approfittarne adesso' perché quando non devi nemmeno vantarsi», ha detto.

Pochi giorni fa l'ex accademico ha dato fuoco a Instagram con un servizio fotografico a torso nudo che è stato preso dalla privacy del suo bagno e i suoi fan sono impazziti, tra cui Cynthia Rodriguez.

(Captura: @_carlosrivera/Instagram)

Infine, il cantante ha spiegato che il suo ruolo da protagonista nella commedia è uno dei più importanti e arricchenti che ha vissuto nella sua carriera grazie al legame che ha costruito con la storia e alle somiglianze che ha trovato con la sua vita.

«Sento che ogni volta che esco per farlo è come se dicessi una preghiera a Dio, di ringraziarlo per tutto ciò che mi ha dato. Questo lavoro è un incontro con me, con un personaggio che ha anche attraversato molto fino a quando non ci è riuscito», ha dichiarato.

