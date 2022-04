Ale Capetillo ha commosso Eduardo Capetillo con un tenero saluto di compleanno: «Amore della mia vita»

La famiglia Capetillo Gaytán sta festeggiando, il fusto della soap opera ed ex membro di Timbiriche ha compiuto 52 anni questo mercoledì 13 aprile. La prima persona a congratularsi con lui è stata sua figlia Alejandra Capetillo, che, grazie alla differenza di fuso orario che esiste tra la Spagna, dove vive da diversi mesi, e il Messico ha sorpreso suo padre durante le prime ore del suo compleanno con un messaggio commovente.

La modella e influencer si è rivolta al suo account Instagram per dedicare alcune parole toccanti in onore di Eduardo Capetillo. Ha anche aperto il suo scrigno dei ricordi per condividere una serie di fotografie di suo padre durante la sua giovinezza, altre in cui appare con Biby Gaytán durante i loro primi anni di matrimonio e altre che hanno catturato momenti indimenticabili vissuti in famiglia.

Alejandra Capetillo ha iniziato il suo messaggio riconoscendo la traiettoria di suo padre e il segno che ha lasciato nel mezzo con i suoi protagonisti in telenovelas come Marimar, Reach a Star, Baila Conmigo, Camila, La otra cara del alma, e il suo tempo nell'iconica band degli anni ottanta Timbiriche. L'influencer ha detto di aver avuto l'opportunità di accompagnarlo in alcuni progetti ed è riuscita a vedere la sua professionalità in ciascuno di essi.

Eduardo y Biby formaron una familia junto a sus cinco hijos. (Captura: @alecapetilloga/Instagram)

Tuttavia, l'aspetto che apprezza di più è il suo aspetto di padre: «Ho avuto il privilegio di vederti come un 'papà' e il più importante, come essere umano. Indipendentemente dal ruolo che devi seguire, ho avuto il privilegio di vederti da vicino, così come sei, senza etichette, senza un ruolo [...] tu significhi tutto per me, e quando dico «tutto» lo dico sul serio. Non riesco ancora a trovare UNA parola che unifichi tutto ciò che sei stato per me», ha esordito.

Alejandra ha confessato che durante i mesi in cui ha vissuto in Spagna non solo è riuscita a diventare indipendente e ottenere trionfi professionali, ma quel tempo l'ha anche aiutata a riflettere sulla sua vicinanza alla sua famiglia, in particolare a suo padre, che considera un esempio sotto tutti gli aspetti.

«Voglio ringraziarti per aver sempre anteposto la mia felicità e quella di tutta la tua famiglia alla tua, perché grazie a Dio non ci è mai mancato nulla, per averci dato tutte le opportunità che erano alla tua portata, per la tua pazienza, per tutti i tuoi abbracci, per le tue lezioni, per avermi protetto prima di tutto ti ringrazio per essere te e per avermi permesso non solo di vederti come papà ma come un amico su cui posso sempre contare», ha proseguito.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizaron "Camila" en 1998 (Foto: @alecapetilloga/Instagram)

La modella 22enne ha commentato che durante un giorno così speciale avrebbe voluto avere l'opportunità di fare l'attività preferita che ha con suo padre, godersi le onde del mare: «Ad oggi quel «momento» di come mi hai abbracciato tra le onde del mare in modo che non sarei stato portato via dalla corrente, quel momento è ancora il mio posto sicuro, quando al massimo mi sentivo protetto e felice».

Infine, Alejandra ha detto che continuerà a rivolgersi a suo padre come ha fatto per tutta la vita. Con questo, l'influencer ha esposto la complicità, la vicinanza e lo stretto rapporto che esiste tra padre e figlia. Le reazioni non si sono fatte attendere e presto Eduardo Capetillo ha risposto dalle sue storie su Instagram con un sentito apprezzamento.

(Foto: @alecapetilloga/Instagram)

«Amore della mia vita, ti amo con tutta l'anima. Bellissima figlia, sei la migliore. Grazie per le tue belle parole, sempre tue, la mia vita», ha scritto.

Biby Gaytán non era da meno e dopo aver letto il post di sua figlia ha commentato: «La mia preziosa ragazza!!! Mi hai fatto piangere!!! Ti amiamo al di là di ciò che è possibile!!»

