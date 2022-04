A che ora giocano LIVE Atlético Madrid vs Manchester City: in Spagna per il quarterback della Champions League 2022

Atletico Madrid vs Manchester City LIVE. Le squadre misurano la forza oggi, mercoledì 13 aprile allo stadio Wanda Metropolitano per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022. In questa nota potrai seguire minuto per minuto l'incontro con tutti gli incidenti. Da non perdere!

All'andata, gli spagnoli sono caduti 1-0 con un gol di Kevin De Bruyne. Gli uomini di 'Cholo' Simeone hanno attirato l'attenzione per il loro stile di gioco contro la squadra 'celeste' a causa del loro schema difensivo con due linee di 10 giocatori a guardia dello zero in Inghilterra.

Ora devono vincere con almeno due gol per avanzare alle semifinali di Champions League. Qualsiasi punteggio per la differenza di un gol costringerà gli straordinari e se il pareggio persiste andranno alla definizione ai rigori. Al contrario, la pittura di Pep Guardiola non deve perdere per entrare nella fase successiva.

L'Atlético Madrid non potrà contare su Josema Gimenez e Hector Herrera a causa di un infortunio, così Felipe Augusto si assicura un posto dietro. Uno dei dubbi nella creazione degli undici di partenza sarà l'inclusione di Thomas Lemar o Geoffrey Kondogbia. Le armi dell'Atlético passano attraverso i loro riferimenti disponibili come Stefan Savic, Koke, Marcos Llorente, Antoine Griezmann e il portiere Jan Oblak.

I «cittadini», invece, recuperano nella zona difensiva Kyle Walker, che ha incontrato la sua data di sospensione nell'andata. Nella visita, la domanda è se Nathan Aké o Joao Cancelo giocano o meno, così come la conferma della lotta per un posto tra Phil Foden, Ilkay Gundogan e Jack Grealish. I giocatori infortunati sono Rúben Dias e Cole Palmer.

A qué hora juegan Atlético Madrid vs Manchester City EN VIVO: partido por los cuartos vuelta de la Champions League (foto: @Atleti)

LA PAROLA DI SIMEONE

«Siamo di fronte a una squadra che gioca molto bene. Ottimo gioco posizionale, ma siamo entusiasti. È chiaro che l'illusione da sola non è sufficiente, ma cercheremo di prendere il gioco dove possiamo ferirli. Le parole non dicono molto, l'importante è cosa succede dalle nove di sera», ha detto Simeone a proposito della partita di Champions League contro il City.

LA PAROLA DI GUARDIOLA

«Sarà una partita diversa, non come la scorsa settimana. Sono a casa con il supporto dei fan. Nel Metropolitan Stadium creano problemi, difendono e contrattaccano. Saranno più intensi in cima al campo rispetto a ieri sera. Ci adattiamo e, se perdiamo, andiamo con tutto per recuperarlo. Se stiamo vincendo, potremmo giocare un po' più indietro», ha detto l'allenatore spagnolo prima dello scontro contro i «Colchoneros».

POSSIBILI FORMAZIONI PER ATLÉTICO MADRID VS. MANCHESTER CITY

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Filippo, Reinildo; Vrsaljko, Marcos Llorente, Koke, Renan Lodi; Joao Felix e Griezmann.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Pietre, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling e Foden.

Il Manchester City ha battuto l'Atlético Madrid 1-0 nell'andata dei quarti di finale di Champions League

ORARI PER GUARDARE ATLÉTICO MADRID VS MANCHESTER CITY

- Perù: 14:00

- Messico: 14:00

- Ecuador: 14:00

- Colombia: 14:00

- Bolivia: 15:00

- Venezuela: 15:00

- Paraguay: 15:00

- Argentina: 16:00

- Uruguay: 16:00

- Brasile: 16:00

- Cile: 16:00

- Spagna/ 21:00

CANALI TV PER GUARDARE ATLÉTICO MADRID VS MANCHESTER CITY

- Perù: ESPN, Star+

- Messico: HBO Max, TNT Sports

- Ecuador: ESPN, Star+

- Colombia: ESPN, Star+

- Bolivia: ESPN, Star+

- Venezuela: ESPN, Star+

- Argentina: ESPN, Star+

- Uruguay: ESPN, Star+

- Cile: ESPN, Star+

- Costa Rica: ESPN Norte, Star+

- Repubblica Dominicana: ESPN Norte, Star+

- El Salvador: ESPN Norte, Star+

- Guatemala: ESPN Norte, Star+

- Honduras: ESPN North, Star+

- Nicaragua: ESPN North, Star+

- Panama: ESPN North, Star+, Flow Sports

- Stati Uniti: Univision NOW, TUDN USA, Paramount+

