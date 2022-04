a che ora giocano in diretta oggi alianza lima vs colo colo group f copa libertadores 2022 volte canali dove e come guardare la partita online

Alianza Lima vs Colo Colo: la squadra 'intima' gioca contro l'albo club questo mercoledì 13 aprile per la seconda data del Gruppo F della Copa Libertadores 2022 allo stadio Monumental David Arellano di Santiago del Cile.

La squadra peruviana raggiunge la partita contro la squadra cilena dopo aver perso contro il River Plate a Lima 1-0 nella premiere del torneo continentale per club. La squadra dell'allenatore Carlos Bustos ha subito quattro sconfitte di fila, ma si è ripresa dalla brutta serie di risultati con una vittoria per 1-0 contro l'UTC per la Liga 1 domenica scorsa che l'ha piazzata al 13° posto in classifica.

Al contrario, Colo Colo ha perso nel recente impegno con Unión Española per il campionato cileno (2-1) come visitatore. Tuttavia, nelle partite precedenti ha ottenuto cinque vittorie consecutive che includevano una vittoria per 2-1 in Brasile contro Fortaleza nel suo debutto al torneo Conmebol. Il 'Cacique' marcia al primo posto in classifica nel campionato nazionale con 17 punti.

DT Bustos non potrà contare sull'attaccante Aldair Rodriguez dopo la sua espulsione nella partita contro il River Plate a Lima per un ingresso spericolato contro Robert Rojas. Una formazione simile alla partita di coppa contro il sorteggio del «Millionario» è prevista con Cristian Benavente e Hernán Barcos all'offensiva.

Anche lo stratega della squadra albo Gustavo Quinteros ha una sconfitta nella sua squadra titolare dopo l'espulsione del difensore Emiliano Amor nello scontro contro Fortaleza per doppio rimprovero. La sostituzione sarebbe tra Matías Zaldivia o Daniel Gutiérrez.

Colo Colo è alla ricerca di una vittoria che gli permetta di andare in classifica in quanto aggiungerebbe due vittorie di fila. Alianza Lima deve aggiungere per rimanere in corsa per il suo passaggio agli ottavi di finale.

Alianza Lima viene misurata contro il Colo Colo per la data 2 della Copa Libertadores a Santiago del Cile

LA PAROLA DEI PROTAGONISTI

«Alianza Lima è una squadra che si difende molto bene, sarà un'avversaria tosta e dobbiamo giocare al 100%, proprio come abbiamo fatto in Brasile. Il rivale ha dimostrato, contro il River Plate, di difendersi con molte persone. In questi giorni cerchiamo di allenare giochi offensivi che possano darci la possibilità di violare una difesa chiusa. Questo è ciò che richiede la massima attenzione da parte nostra oggi «, ha affermato lo stratega Gustavo Quintero de Colo Colo.

«Il Colo Colo è una squadra importante che fa molto bene nel torneo locale. Ha fatto una grande presentazione contro la Fortaleza per la Copa Libertadores, ha giocatori molto dinamici, con molto squilibrio. Sarà una bella partita», ha detto Bustos del suo prossimo rivale nei Libertadores.

LIMA VS. COLO COLO: POSSIBILI ALLINEAMENTI

Alleanza di Lima: Angelo Campos; Oslimg Mora, Christian Ramos, Pablo Miguez, Yordi Vilchez; Ricardo Lagos, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Josepmir Ballón; Cristian Benavente e Hernán Barcos.

Colore Colo: Brayan Cortes; Oscar Opazo, Maximilian Falcon, Matias Zaldivia, Gabriel Suazo; Cesar Fuentes, Esteban Pavez, Pablo Solari; Leonardo Gil, Gabriel Costa e Juan Martín Lucero.

A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO: partido en Santiago por la Copa Libertadores (Foto: Alianza Lima)

ORARI PER GUARDARE IL LIMA VS. COLORE COLO

- Perù: 17:00

- Messico: 16:00

- Ecuador: 17:00

- Colombia: 17:00

- Bolivia: 18:00

- Venezuela: ore 18.00

- Paraguay: 19:00

- Argentina: 19:00

- Uruguay: 19:00

- Brasile: 19:00

- Cile: 19:00

CANALI PER GUARDARE IL LIMA VS. COLORE COLO

- Perù: ESPN, Star+

- Ecuador: ESPN, Star+

- Colombia: ESPN, Star+

- Bolivia: ESPN, Star+

- Venezuela: ESPN, Star+

- Argentina: FOX Sports Argentina, Star+

- Uruguay: ESPN, Star+

- Cile: FOX Sports Chile, Star+

- El Salvador: Tigo Sports

- Stati Uniti: beIN Sports

