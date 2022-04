Zacatecas: sei corpi con tracce di tortura sono stati trovati vicino al confine con San Luis Potosí

Soldiers and police officers patrol near at crime scene where unknown assailants left the bodies of men wrapped in blankets in Fresnillo, in Zacatecas state, Mexico February 5, 2022. REUTERS/Arturo Cardena NO RESALES. NO ARCHIVES

La mattina di martedì 12 aprile, sei corpi con evidenti segni di tortura sono stati trovati a Pinos, Zacatecas, una città vicino al confine di stato con San Luis Potosí, quindi in prima istanza era stato riferito che i corpi erano stati depositati nello stato vicino.

Gli automobilisti che guidano sulla strada locale nella città di Santiago hanno riferito alle autorità la presenza dei cinque corpi al numero di emergenza 911, così la polizia di stato si è trasferita sul posto per proteggere l'area e successivamente fornire protezione agli esperti dell'ufficio del procuratore generale del Stato di Zacatecas (FGE).

Le autorità di Zacatecan sono arrivate sul posto verso le 9, dove hanno trovato i corpi legati e hanno mostrato segni di violenza prima della loro morte. Il personale della Direzione generale dei servizi di esperti (DGSP) ha revocato gli organi e li ha trasferiti al servizio medico legale, dove verranno effettuati gli studi corrispondenti.

Dopo aver messo in sicurezza l'area, il personale in uniforme di Zacatecas ha effettuato esplorazioni nelle aree vicine all'area, per cui sono stati in grado di rilevare la presenza di un altro corpo, anch'esso sorvegliato dalle forze di sicurezza dello stato.

Martedì pomeriggio, la FGE ha riferito di quanto accaduto in un comunicato, in cui «conferma la scoperta di sei cadaveri, nel caso di cinque uomini e una donna; al momento il personale forense esperto sta elaborando il luogo per la rimozione e il trasferimento dei corpi al medico Servizio forense».

Allo stesso modo, l'agenzia ha riferito che rimarrà in costante comunicazione con l'ufficio del procuratore generale dello Stato di San Luis Potosí al fine di scambiare informazioni «portando alla pronta identificazione dei corpi, dato che a causa della vicinanza del risultato ai confini di tale Stato non è escluso che le vittime o alcune di esse possano provenire da quel luogo», come affermato dalla FGE di Zacatecas.

