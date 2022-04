Zacatecas: Due operai del consiglio comunale di Guadalupe sono stati uccisi

ZACATECAS, ZAC. 05JULIO2021.- Elementos de Guardia Nacional resguardan la escena del crimen en donde fue localizado el cuerpo de una persona sin vida a un costado de la carretera federal 45, en la comunidad de Cieneguillas. Alertados por estudiantes de la Unidad Académica de Agronomía de la UAZ, a unos pasos del lugar, indicaron que junto a un puente peatonal se encontraba cuerpo envuelto en una cobija. Esta mañana se han localizado 3 personas asesinadas en la capital zacatecana. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Due funzionari del consiglio comunale di Guadalupe, Zacatecas, sono stati uccisi nello stato mentre erano nel loro giorno libero, poiché entrambi sono stati giustiziati da uomini armati nel sud della zona di conurbazione della capitale dello stato.

I server sono stati intercettati dai sicari mentre si muovevano su un furgone lungo il viale principale della suddivisione Villas de Guadalupe, dove gli aggressori a bordo dei veicoli hanno sparato in più occasioni contro le loro vittime, che lì hanno perso la vita.

Dopo aver ucciso i funzionari del consiglio comunale di Guadalupe, gli assassini sono fuggiti a bordo dei veicoli su cui viaggiavano, mentre scappavano dal luogo in una direzione sconosciuta.

Le autorità hanno implementato un'operazione di sicurezza per gli esperti dell'ufficio del procuratore generale dello Stato (FGE) per raccogliere le prove corrispondenti, nonché eseguire il sollevamento dei corpi, che sono stati trasferiti al servizio medico legale (Semefo).

(Foto: EFE) EFE

Oltre ai due funzionari, altre 16 persone sono state uccise durante un solo fine settimana nello stato di Zacatecas, di cui 8 sono state uccise nel comune di Fresnillo, cinque a Guadalupe, tre nella capitale e il resto in varie parti dello stato.

A causa delle minacce alla sicurezza dei dipendenti pubblici nello stato, e in particolare delle forze di pubblica sicurezza, elementi della polizia di stato di Zacatecas hanno interrotto le attività per più di undici giorni, che si è conclusa domenica scorsa, 10 aprile.

Gli uomini in uniforme hanno finalmente firmato un accordo con le autorità statali dopo aver tenuto un incontro con il governatore dell'entità, David Monreal Ávila, che faceva parte delle principali richieste della divisa.

Nell'accordo firmato da entrambe le parti, sono stati contemplati tre punti di natura immediata, che sono stati richiesti per revocare immediatamente l'interruzione del lavoro che aveva indotto le forze federali di pubblica sicurezza a svolgere lavori preventivi a Zacatecas.

(Foto: Twitter/@Mselavy)

La prima istanza dei punti indicati nell'elenco prevedeva il ripristino degli elementi respinti a causa delle proteste passate, poiché sette membri in uniforme che componevano il tavolo di dialogo con le autorità sono stati rimossi dai loro incarichi, poiché i loro superiori hanno asserito una presunta perdita di fiducia ; gli elementi non saranno restituiti alla Polizia di Stato, ma a diverse aree del governo.

L'ordine del giorno reca il licenziamento del capo della polizia preventiva statale, Israel Reyes García, accusato di presunti atteggiamenti irregolari, come viaggi non accompagnati in regioni controllate dalla criminalità organizzata.

Allo stesso modo, gli uomini in uniforme hanno chiesto di rimuovere Lyzbeth Takash i, il coordinatore dell'unità; le autorità non si sono pronunciate sulla questione, ma si presume che sia stato raggiunto un accordo a vantaggio di entrambe le parti.

(Foto: Twitter/@Mselavy)

L'ultimo punto sottolineato dalla divisa è stata l'immediata introduzione dell'assicurazione sulla vita per tutti gli elementi della società di sicurezza al fine di avere un certo grado di protezione contro l'ondata di violenza presente nello stato.

Oltre ai tre punti principali, nella lettera firmata da entrambe le parti, sono state identificate anche altre richieste, che verranno trattate in seguito dalle autorità, in quanto classificate come esigenze di «background».

Gli uomini in uniforme sono tornati alle loro normali attività questo lunedì 11 aprile, dopo aver subito un'interruzione del lavoro il primo giorno del mese, iniziata in segno di protesta contro il licenziamento dei loro colleghi.

CONTINUA A LEGGERE: