WhatsApp ora mostra quanto tempo ci vuole per caricare e arrivare un documento

WhatsApp ha aggiunto una nuova funzionalità che mostra agli utenti della sua Beta su Android, iOS, Web e Desktop il tempo stimato necessario per caricare e arrivare un documento condiviso tramite la messaggistica.

La nuova opzione WhatsApp consente sia di sapere quando un documento verrà scaricato nella sua interezza sul dispositivo del destinatario o caricato sui server della piattaforma per inviarlo all'interno di una chat.

Questo nuovo strumento è arrivato su WhatsApp Desktop lo scorso marzo e questa settimana la sua distribuzione è in corso tra alcuni utenti della Beta su Android (v2.22.8.11) e iOS (v22.8.0.74).

Per fornire queste informazioni all'utente, viene visualizzata una percentuale appena sotto il documento in questione e, a destra di esso, tra parentesi, il tempo stimato per il completamento dell'operazione al 100 percento.

WABetaInfo, che ha avanzato questa novità, sottolinea che si tratta di una funzionalità molto utile, soprattutto per gli utenti Beta in Argentina, l'unico paese fino ad ora in cui WhatsApp consente di condividere documenti di dimensioni fino a 2 GB.

Il 23 marzo, l'applicazione ha aumentato, per quel paese, l'attuale limite alla dimensione dei file che possono essere inviati tramite WhatsApp da 100 MB a 2 GB. Questo è uno strumento alternativo che può essere utilizzato sia dai classici utenti di WhatsApp che dalla versione Business.

Se presiona en el clip y se hace uso de la opción "documento" para tener el límite de 2GB de tamaño

Va notato che questa estensione del limite fino a 2 GB è occasionalmente per i documenti ma non per i file multimediali. In questo caso, foto, video e messaggi vocali, la dimensione massima consentita di 16 MB. Sulla maggior parte dei dispositivi ciò equivale a tra 90 secondi e 3 minuti di video, sebbene la durata dipenda molto dalla qualità.

È importante sapere che se si desidera inviare file di questo tipo ma che superano il limite di 16 MB, il trucco sarà inviarli come allegato. Inoltre, in questo modo, il video o la foto non perdono la risoluzione.

In caso di file molto grandi che superano anche il limite di 2 GB, è possibile utilizzare servizi cloud di terze parti come Google Drive o Dropbox, tra gli altri.

In questo caso, dovrai caricare il materiale sul cloud e creare un link da condividere. Nel caso di Drive, puoi anche dare accesso diretto ad altri utenti, creando un editor o un profilo lettore. L'utente riceverà una notifica via e-mail per inserire il documento condiviso.

Avvertono di una truffa che circola su WhatsApp

In questi giorni una truffa ha iniziato a circolare attraverso l'applicazione che cerca di rubare i dati degli utenti con la scusa che partecipano a una lotteria per un uovo di Pasqua e altri vantaggi correlati.

I siti falsi a cui vengono reindirizzati i collegamenti nei messaggi che arrivano su WhatsApp promettono di accedere gratuitamente all'uovo di Pasqua o a una gif card. In tutti i casi, agli utenti viene chiesto di rispondere a un sondaggio e il messaggio afferma che il contatto che ha inviato il messaggio su WhatsApp ha già ricevuto il suo premio, al fine di dargli credibilità, secondo la società di consulenza sulla sicurezza informatica BTR Consulting.

In alcuni casi, i criminali cercano di confondere gli utenti con campagne di marketing reali delle aziende del cioccolato, che utilizzano i media digitali, per eseguire campagne conosciute come Worldwide Hide (World Treasure Hunt), che incoraggia gli utenti a nascondere un uovo di Pasqua virtuale in qualsiasi parte del mondo e inviare un indizio a qualcuno che può cercare l'uovo sulla mappa del mondo virtuale.

Quando gli utenti aprono il link che arriva insieme al messaggio, viene loro presentato un breve elenco di domande a cui rispondere e quindi chiedono l'inserimento dei dati. Pertanto, entrano in un sito Web falso che richiede informazioni personali e in alcuni casi il messaggio viene automaticamente condiviso con l'elenco dei contatti della potenziale vittima al fine di viralizzare l'inganno.

Gli esperti consigliano di non inserire i link che accompagnano presunte promozioni come queste, oltre a verificare sempre con le società che presumibilmente offrono vantaggi se tali offerte sono reali. Allo stesso tempo, è importante mantenere aggiornati i sistemi operativi, abilitare il secondo fattore di autenticazione e non utilizzare le stesse password per tutti gli account.

