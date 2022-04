Video: «Sarà legale?» , Yeferson Cossio sconvolto con la compagnia che promuove tour per vedere la sua casa

Yeferson Cossio è uno degli influencer che genera più ammirazione tra i suoi follower sui social network, perché le azioni che svolge con diverse basi che promuovono la cura degli animali che vengono abbandonati per le strade, lo fanno la differenza con altri creatori di contenuti. Tuttavia, ha anche parlato del disagio causato dai media e dalle persone senza scrupoli che usano il suo nome per trarre profitto, come ha recentemente menzionato sui suoi social network quando ha osservato che le aziende turistiche che fanno tour del bacino di Guatapé fanno una presenza davanti a casa sua.

«Questo è legale... c'è un pu $% e una compagnia di tour che porta le persone in barca a guardare casa mia, quella chimbada è legale?» , l'influencer si è interrogato nelle sue 'InstaStories' mentre mostrava come la barca si avvicinasse al piccolo molo che ha nella sua lussuosa villa.

Le reazioni al contenuto condiviso dal portale di intrattenimento «Rechismes» su ciò che è stato diffuso dalla paisa sono presto diventate virali. In poco tempo ha già raggiunto quasi 250.000 visualizzazioni e più di 8.700 like con commenti di utenti che hanno criticato le sue parole perché non possiede la diga.

«Le persone che vanno in quei tour non sapranno nemmeno chi sia»; «Sta già andando troppo in grande»; «Anche quelli di Hollywood non si lamentano e questo è un vero tour»; «Certo, infatti, ho fatto il tour più volte e mostrano la casa di James Rodriguez, Pablo Escobar, tra gli altri»; «ma se sono solo di passaggio, non stanno entrando nel posto»;» ora pensa di possedere la diga», tra gli altri.

Ecco il contenuto completo di Yeferson Cossio :

L'influencer ha espresso il suo disaccordo sul suo account Instagram

Dopo aver recitato in una delle rotture più mediatiche circa un mese fa, a causa di alcuni video trapelati di una possibile unione tra Yeferson Cossio e Aida Victoria Merlano, i follower hanno iniziato a speculare su una riconciliazione del Paese con Jenn Muriel.

È successo tutto dopo che la coppia ha preso le distanze e pagine di pettegolezzi hanno iniziato a catturarli mentre si godevano le spiagge della Repubblica Dominicana e di Cancun. Un altro evento in cui sono stati visti insieme è stato il lancio del loro marchio di birra in cui anche l'influencer lo ha accompagnato.

Ebbene, le voci si sono concluse quando si sono concluse, attraverso un video che Muriel ha condiviso nelle sue 'InstaStories', replicato da una pagina di gossip, un bacio appassionato ravvivato dalla canzone 'All of Me' di John Legend.

I netizen non hanno perso l'occasione di ricordargli l'impasse e le voci di una presunta relazione con la figlia dell'ex deputato Merlano, in cui hanno fatto commenti forti contro l'influencer e la sua riconciliazione.

Ecco il video della riconciliazione :

La coppia ha suggellato il loro ritorno con un bacio a lume di candela e con una canzone di John Legend in sottofondo

«Quando si è baciato con il Merlano è stato anche molto inghiottito di sicuro», «quando sono finiti?» , «letterale, che pagliaccio, non suonerei così con una relazione di anni», «non se ne sono mai andati da soli è stato 'spettacolo'», «tante sciocchezze per niente», «se restituiscono il mio ex e io perché no», sono alcuni dei commenti che vengono letti nella pubblicazione.

