Víctor Trujillo ha predetto «un'altra notte triste» per AMLO durante il voto sulla riforma elettrica

La Camera dei Deputati ha concordato con il Consiglio di coordinamento politico (Jucopo) che il voto sulla riforma elettrica promosso dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) si svolgerà il 12 aprile; tuttavia, la situazione è cambiata all'ultimo minuto.

Prima del banco del Movimento per la Rigenerazione Nazionale (Morena) e dei suoi alleati, i partiti del Lavoro (PT) e dell'Ecologista Verde del Messico (PVEM), hanno chiesto il rinvio di questa sessione fino a domenica prossima, 17 aprile, a partire dalle 10:00.

Come accennato dal legislatore morenista Ignacio Mier, la chiamata alla camera bassa era per avere «una maggiore socializzazione», oltre a garantire che i cittadini siano pienamente consapevoli dell'opinione di questo emendamento legislativo sull'energia. Pertanto, hanno chiesto un nuovo giorno e una nuova data per la discussione.

Il presidente della Camera dei Deputati, membro del partito Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna, dopo aver ascoltato questa richiesta, ha fatto la chiamata per domenica prossima, 17 aprile alle 10:00, una situazione che ha pubblicato sui suoi social network insieme a una fotografia in cui sorride molto firmando il documento.

Immediatamente, i personaggi dell'opposizione, tra cui politici, influencer e analisti, sono usciti per esprimere il loro disagio per questa decisione che avvantaggia Morena e una possibile ricerca di voti per affrontare l'opposizione.

Tra i commenti c'era quello di Victor Trujillo, noto comunicatore e forte critico della Quarta Trasformazione (Q4), che in questa occasione ha salvato il messaggio di Gutiérrez Luna per inviare un promemoria a López Obrador.

Ironia della sorte, ha paragonato questo voto sull'energia con il processo consultivo di revoca del mandato che ha avuto luogo il 10 aprile. Ha assicurato che il prossimo 17 aprile sarà «un'altra notte triste come quella dei 10».

«Se l'opposizione resiste all'attacco mattutino, ai negoziati simil-fecali di Adamo Augusto e al linciaggio dell'ardua clausola, potremmo testimone il 17, un'altra notte triste come quella dei 10», ha scritto il creatore del personaggio Brozo.

Gli utenti di questo social network hanno commentato questo tweet per applaudire il lavoro dei deputati dell'opposizione che, oltre a presentare una controriforma, si sono preparati a passare la notte nella camera bassa per evitare una «mattina presto» da parte di Morena e dei suoi alleati per approvare la legislazione AMLO.

Hanno anche condiviso la posizione del Business Coordinating Council (CCE) riguardo al rinvio del voto. Questo documento assicurava che questo settore non stava negoziando «assolutamente nulla» con questo parere alla Camera dei Deputati.

Come secondo punto, hanno chiarito che la decisione di rinviare il voto era esclusiva dei deputati, fino a quando la CEC non ha espresso le sue preoccupazioni su questa riforma, in particolare in uno dei parlamenti aperti organizzati su questo argomento.

«Abbiamo già espresso chiaramente le nostre preoccupazioni e le nostre preziose proposte. Ciò è stato fatto anche da un gran numero di organizzazioni imprenditoriali, specialisti, accademici, ambientalisti, attivisti e organizzazioni giovanili, a cui non hanno partecipato. Sfortunatamente, il parere non includeva tali raccomandazioni», si legge nella gazzetta ufficiale.

Successivamente, ha esortato il governo a stabilire uno stato di diritto con «regole chiare e politiche pubbliche efficaci» che generino fiducia negli investimenti, situazione che la Cec aveva precedentemente espresso.

Infine, è stato notato che il settore privato è impegnato in Messico e per garantire che le famiglie ricevano energia «sufficiente, economica e pulita», un obiettivo che richiede impegno, visione per il futuro e con un approccio inclusivo a tutte le idee.

«Il Messico richiede un quadro giuridico trasparente e affidabile che incoraggi gli investimenti, l'innovazione e la concorrenza. Il CDC ribadisce il suo interesse a contribuire a generare queste condizioni «, afferma il documento.

