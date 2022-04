Stati Uniti e Corea del Sud hanno iniziato le manovre militari preliminari in mezzo alla tensione nella penisola

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

Gli eserciti sudcoreano e statunitense hanno iniziato oggi le manovre preliminari per le loro esercitazioni annuali di primavera in un momento di crescente tensione nella penisola, dove si spera che il regime nordcoreano sia presto in grado di condurre un nuovo test nucleare.

Entrambi i paesi hanno iniziato oggi la loro esercitazione di addestramento per il personale addetto alla gestione delle crisi, che si svolge prima di iniziare l'addestramento combinato del posto di comando (CCPT), hanno riferito all'agenzia Yonhap fonti militari sudcore

L'esercizio di gestione della crisi, guidato dal capo del Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud (JCS), include simulazioni di scenari prebellici, mentre il CCPT è una simulazione al computer, che può o meno comportare il dispiegamento di risorse militari sul terreno, sulla base dei piani di emergenza in caso di guerra di i due eserciti alleati.

Il CCPT originariamente avrebbe dovuto tenersi a marzo ma è stato rinviato a causa delle elezioni presidenziali e dell'impatto della variante omicron del coronavirus in Corea del Sud, e dovrebbe iniziare il 18 aprile e, come ogni anno, durare circa 10 giorni.

Gli analisti ritengono che questa volta Seoul e Washington potrebbero prendere in considerazione la possibilità di condurre esercitazioni sul campo per inviare un messaggio a Pyongyang, che ha fatto un numero record di lanci di proiettili, 12, finora quest'anno, incluso quello del suo primo missile balistico intercontinentale (ICBM) in cinque anni.

Le manovre coincidono con l'invio statunitense della portaerei USS Abraham Lincoln nella regione, in quella che è la prima volta che Washington ha guadagnato muscoli in questo modo dal 2017, anno in cui ha schierato tre portaerei nelle acque della penisola e in cui Pyongyang ha effettuato come molti test di ICBM.

L'Istituto Navale degli Stati Uniti ha confermato oggi sul suo sito web che la portaerei a propulsione nucleare si trova già nelle acque del Mar del Giappone (chiamato Mare Orientale in entrambe le Coree).

A ciò si aggiunge il fatto che il regime sta preparando una parata militare su larga scala per celebrare il 15 aprile il 110° anniversario della nascita del suo fondatore in cui potrebbe esporre nuove armi, e che i satelliti hanno anche preso i preparativi per quello che sarebbe stato il loro primo test nucleare in più di quattro anni.

(Con informazioni fornite da EFE)

