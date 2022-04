Stanno cercando Debanhi Susana: l'autista dell'app le ha fatto una foto sulla strada e poi è scomparso

La famiglia di Debanhi Susana ha iniziato un'instancabile ricerca della figlia dopo che non sapevano più di lei dalle 5:00 del mattino del 9 aprile 2022.

La storia dei parenti di Debanhi è ambientata l'8 aprile in una Quinca vicino all'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica (PGR), dove ha partecipato con altri 2 amici senza specificare il motivo della sua presenza.

Tuttavia, i suoi amici hanno lasciato la zona senza di lei, anche se presumibilmente hanno assunto un «contatto fidato» per inseguirla, e da lì, riportarla a casa sua.

Debanhi Susana non è mai arrivata, anche se è noto che l'hanno attraversata. Era un autista dedicato al servizio di taxi privato tramite applicazioni mobili, ma questo viaggio è stato effettuato al di fuori dei binari.

Quest'uomo è stato colui che ha inviato ai suoi amici una fotografia di Debanhi Susana in mezzo alla strada, presumibilmente l'autostrada Laredo, dove l'ha finalmente lasciata intorno alle 5:00 del mattino del 9 aprile, perché da allora non si è più saputo nulla da lei.

Attraverso i suoi social network, in particolare Instagram, è stata sua cugina a pubblicare una serie di video che mostrano come stanno cercando Debanhi, senza l'aiuto delle autorità, poiché fino a quel momento non era stato dato l'ordine di sostegno.

Tuttavia, i membri della comunità si sono uniti alla famiglia, perché attraverso i social network, hanno ringraziato il sostegno di una squadra canina arrivata nella zona per continuare il percorso sulla strada dove Debanhi sarebbe scomparso.

Secondo il suo bollettino di localizzazione, pubblicato attraverso la Commissione locale per la ricerca di persone, è stata vista l'ultima volta sulla Carretera a Laredo, all'altezza della Colonia Nueva Castilla.

Inoltre, viene descritta come una giovane donna di tex bianco, corporatura snella, che pesa circa 48 chilogrammi, misura circa 1,67 metri e ha i capelli lisci sotto la spalla di colore marrone chiaro.

Ha anche una faccia affilata, grandi occhi castano chiaro, non porta occhiali, ha un naso «lungo e rovesciato», ha le sopracciglia folte, una bocca media con labbra sottili, indossa bretelle e ha orecchie piccole con un lobo medio.

Come segno particolare, ha una vecchia cicatrice sotto il mento e un'altra sulla mano destra. Debanhi non vive con nessun disturbo.

L'ultima volta che è stato visto vivo, indossava una gonna-pantaloni scuri, una camicetta bianca con spalline e scarpe da ginnastica converse blu.

Da parte sua, María de la Luz Balderas della Commissione locale per la ricerca delle persone scomparse, ha riferito che durante questa settimana dieci persone scomparse si sono trovate nello Stato.

Ha anche riferito che quando una persona, chiunque, scompare, viene avviato un protocollo immediato con le autorità di polizia per cercare le vittime.

Detto questo, hanno chiamato una ricerca di emergenza per trovare Debanhi, che consiste nel raccogliere il rapporto o il rapporto di scomparsa, e quindi notificare tutte le società di polizia, viene emesso un bollettino di ricerca e viene mantenuta una stretta collaborazione con l'ufficio del procuratore generale, che esegue il ricerca corrispondente.

Sono state implementate anche altre azioni come la ricerca con il Ministero della Salute negli ospedali locali, dove la cercano viva. Lì, gli incidenti stradali sono stati verificati nelle ultime 48 ore, oltre ai centri di detenzione.

Infine, María de la Luz ha riferito che il governatore Samuel García e il segretario di Stato alla pubblica sicurezza, Aldo Fasci, annunceranno importanti misure che saranno attuate dall'esecutivo federale.

Se hai informazioni che potrebbero portare alla posizione di Debanhi Susana Escobar, puoi contattarci attraverso i social network ufficiali della ragazza di 18 anni, o via e-mail busquedadebanhi@gmail.com.

