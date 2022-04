Sergio Fajardo suggerisce di nominare un cancelliere ad hoc

El exgobernador del departamento de Antioquia Sergio Fajardo Sergio Fajardo. EFE/José Méndez/Archivo

Il candidato alla presidenza della Colombia per la Coalizione Centro Esperanza, Sergio Fajardo, ha esteso una serie di critiche al cancelliere Alexander Vega, e ha lasciato intendere che il sospetto suscitato dal corpo elettorale è pericoloso per la sicurezza nazionale.

Fajardo sembra essere l'unico aspirante che non sta approfittando della vacanza per riposare. Al contrario, è in tournée nell'Asse del caffè per presentare il suo piano governativo per il primo round, che si terrà il 29 maggio. Dopo aver trascorso il lunedì nella città di Pereira (Risaralda), Fajardo è arrivato questo martedì a Manizales.

La mattina del 12 aprile, il candidato ha partecipato a una conferenza stampa presso l'Hotel El Carretero, nella capitale di Caldea. Da lì ha lanciato forti critiche al management di Vega, che lunedì sera ha accettato davanti al telegiornale RCN News che i voti si sono recuperati dopo aver esaminato i moduli e aver contato ammontano a un milione.

Secondo il candidato del centro, agli elettori non è stato spiegato pedagogicamente quali siano le irregolarità dovute, cosa verrà fatto questa volta per garantire che i loro voti siano conteggiati correttamente e come verrà cambiata la composizione delle giurie.

Di conseguenza, gli elettori hanno perso fiducia nell'ufficio del registro. Ciò potrebbe giocare contro la stabilità delle istituzioni, dal momento che Sergio Fajardo ritiene che il paese potrebbe essere sull'orlo di un'altra epidemia sociale.

Di fronte a questa situazione, Fajardo ha chiesto una maggiore presenza della Missione di Osservazione Elettorale (EOM) e della comunità internazionale alle prossime elezioni. Ha anche invitato i media a chiedere trasparenza nel processo.

Poi il matematico è andato oltre: ha accettato di ritenere una buona idea nominare un cancelliere ad hoc per le prossime elezioni. Ha detto che le elezioni non dovrebbero essere guidate dalla «stessa persona che ci ha portato a questa crisi che abbiamo; questo solleva molta sfiducia ed è responsabilità del governo garantire che le elezioni siano rispettate in Colombia». Comunque, Fajardo è consapevole che non succederà nulla con Vega.

Dopo questa conferenza stampa, Fajardo è andato a un pranzo con uomini d'affari di Manizales e un incontro con i cittadini. Mercoledì prossimo, 13 aprile, il candidato arriverà in Armenia, la capitale di Quindio.

CONTINUA A LEGGERE: