Quirino Ordaz è arrivato all'ambasciata messicana in Spagna nonostante i rancori del PRI

Quirino Ordaz Coppel si stabilì finalmente nell'ambasciata di Spagna in Messico, a seguito di un viaggio turbolento che portò all'espulsione del suo ex partito , il Rivoluzionario Istituzionale (PRI), per il quale era attivo dal 1985.

Va ricordato che l'ex governatore di Sinaloa è stato proposto dallo stesso presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO): un'azione che all'interno del messicano la politica è elencata come premio, ritiro o un tipo di emarginazione della vita pubblica interna per gli ex dipendenti pubblici.

Tuttavia, ciò ha generato una forte controversia nel partito tricolore - e nell'alleanza Va por México - per aver considerato la nomina come una mossa di Andrés Manuel a «smantellare l'opposizione».

Da parte sua, Ordaz Coppel ha sempre difeso che la sua nomina non implicava interessi di partito, piuttosto, ha detto, è una distinzione per i cittadini di Sinaloa e la loro stessa persona; non prima di aver riconosciuto e ringraziato il PRI per le opportunità che gli ha offerto nella sua carriera politica.

Anche López Obrador è uscito in difesa di Ordaz e ha esortato l'opposizione a non prendere male l'incorporazione dei suoi membri in il governo federale, perché, ha commentato, questo non implica rinunciare agli ideali: «Non rappresenterà un partito, non rinuncerà alla sua appartenenza (...) non gli chiediamo come condizione che rinunci alle sue libertà, questo è immorale».

Quirino Ordaz Coppel aseguró que su nombramiento no implicaba intereses políticos. (Foto: Cuartoscuro)

Anche con la posizione dell'ambasciatore messicano in Spagna e dell'amministratore delegato, Alejandro Alito Moreno, il leader nazionale del PRI, ha dichiarato che la panchina non ha autorizzato l'invito di Quirino, quindi se avesse accettato l'invito e fosse stato ratificato, sarebbe stato cacciato dal festa.

Nonostante l'avvertimento, il Senato della Repubblica ha ratificato l'ex PRI con una maggioranza di 73 voti a favore, 20 contrari e 12 astensioni, l'8 marzo.

Così, la Commissione Nazionale per la Giustizia di Partito del PRI ha approvato a maggioranza l'espulsione di Ordaz Coppel con l'accusa di aver commesso «gravi atti di indisciplina» contro le regole del Consiglio Politico Nazionale.

"Ya llegamos a instalarnos en la Embajada. Saludos y que tengan una buena semana, a descansar para iniciar trabajando desde el primer día", escribió el diplomático. (Foto: Twitter @EmbaMexEsp)

In questo modo, l'11 aprile, l'unità diplomatica ha confermato l'arrivo della persona incaricata di rafforzare il rapporto Messico-Spagna rotto che lo stesso López Obrador ha incrinato con i suoi continui attacchi alla nazione europea.

Questo perché l'amministratore delegato non gli ha stretto la mano per aver criticato il paese che è elencato come suo secondo partner commerciale dell'Unione europea (UE), come i rimproveri per la conquista del 1521 o per l'operazione «corrotta» delle compagnie energetiche in territorio azteco durante i precedenti periodi di sei anni .

Ma nessuno di questi ha creato tanto ruggito quanto il suggerimento di AMLO di «mettere in pausa» il legame bilaterale, in modo che «non ci vedano come una terra di conquista». Anche se, va notato, ciò è stato chiarito poco dopo la comprensione di una possibile rottura con la Spagna, rilevando che la sua proposta derivava dalle irregolarità perpetrate dalle sue società in Messico.

«Che non stiamo più pensando che il Messico verrà saccheggiato impunemente. (...) Non è fobia o xenofobia, è che dobbiamo rispettarci e lo stesso nella gestione politica», ha detto nella mattinata il 10 febbraio.

