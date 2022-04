Patricio Parodi: Sua sorella include Flavia Laos e non Luciana Fuster nella sua foto di gruppo babyshower

Sabato scorso, la sorella di Patricio Parodi, Majo Parodi, ha celebrato il babyshower del tuo bambino Aitana con la famiglia e gli amici intimi. Flavia Laos ha partecipato come ospite, così come ha fatto Luciana Fuster, attuale partner del reality boy. Tuttavia, il membro di Esto es Guerra è stato notevole per la sua assenza nelle fotografie che la cognata ha caricato sul suo social reti.

Attraverso l'account Instagram dei gemelli, la sorella di 'Pato' Parodi ha postato i momenti salienti dell'evento, dove viene vista posare accanto alla decorazione, rompere la torta e aprire un paio di regali. Ha anche caricato un video riassunto di tutto ciò che è successo quel giorno, ma un dettaglio ha attirato l'attenzione degli utenti.

Luciana Fuster non appare in questa pubblicazione, anche se ha caricato foto e video sulle sue reti per dimostrare di aver partecipato al baby shower della sua cognata. Va notato che non è apparso nemmeno nella foto di gruppo, dove Majo ha detto di aver posato «con persone che amo molto».

Proprio in questa istantanea che appare è Flavia Laos, ex compagna del reality boy. Ricordiamo che nonostante la separazione, la bionda influencer continua ad avere un buon rapporto con le sorelle di Parodi ed è stata persino sorpresa ad abbracciare la sua ex suocera quando Luciana era già sentimentalmente imparentata con il guerriero.

Tuttavia, ore dopo e dopo la pioggia di critiche da parte dei fan di Luciana, Majo Parodi ha persino pubblicato un'immagine in posa con i ragazzi della realtà. L'influencer ha chiarito che voleva caricare queste foto prima, ma non poteva a causa del gran numero di immagini che aveva. «Vorrei condividerli tutti, ma sono infiniti», ha scritto.

Dato ciò, i fan della coppia hanno ringraziato Majo per aver chiarito che non ha un cattivo rapporto con sua cognata. Tuttavia, altri netizen hanno affermato che questo post è stato fatto con «obbligo», dal momento che Luciana avrebbe potuto essere ferita non vedendosi in nessuna fotografia.

LUCIANA FUSTER E FLAVIA LAOS SI SONO VISTI IN FACCIA?

Entrambi hanno coinciso alla baby shower di Majo Parodi, sorella di Patricio Parodi. Tuttavia, nessuno di loro è stato visto uno accanto all'altro a causa della relazione tesa che hanno avuto da quando il membro di Esto es Guerra ha iniziato una relazione romantica con il ragazzo della realtà, il cui ex avrebbe dovuto essere sua amica.

Tutto sembra indicare che Luciana sia arrivata all'evento dopo che la bionda influencer ha deciso di ritirarsi. Ciò sarebbe stato evidenziato nelle storie di Instagram che entrambi hanno caricato quel giorno. E dopo che Flavia ha annunciato che se ne sarebbe andata, Luciana ha iniziato a caricare immagini con Patricio che si godeva la celebrazione.

PERCHÉ PATRICIO PARODI E LUCIANA FUSTER NON HANNO MAI RESO UFFICIALE LA LORO STORIA D"AMORE?

Nonostante l"ampay che hanno recitato nel baciarsi in un appartamento a Paracas, le modelle non hanno voluto dire pubblicamente di essere una coppia. Questo non è stato un impedimento per non essere visto sui social network abbastanza affettuoso. Ma perché non rendono ufficiale la loro relazione?

In un'intervista con Estás en Todas, il capitano dei Warriors ha indicato di non aver reso ufficiale la sua relazione con Luciana Fuster perché non sente l'obbligo di esporre la sua vita sentimentale ai suoi seguaci , nonostante sia considerato una figura mediatica.

«Non devo uscire e dire qualcosa che l'altro vuole che dica, non quando vuole, o come, o dove. Le persone che stanno conducendo questa relazione siamo io e Luciana. Se decidiamo di tenerlo fuori perché non vogliamo esporlo molto oltre ciò che vogliamo, deve essere rispettato, punto. Siamo personaggi pubblici e mostriamo quello che vogliamo mostrare», ha detto.

