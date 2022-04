«Non sa perdere»: Javier Lozano ha recriminato gli attacchi di Epigmenio Ibarra all'INE

Javier Lozano Alarcón, ex capo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (STPS), ha respinto le posizioni di Epigmenio Ibarr contro il National Institute Electoral (INE) dopo la consultazione della revoca del mandato.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, l'attivista del National Action Party (PAN) ha descritto la personalità del collega giornalista come «disgustosa», oltre che «apologeta della violenza», dopo che il fondatore di Argos Comunicación ha espresso la sua insoddisfazione per il lavoro delle elezioni autorità.

Allo stesso modo, nel tweet scritto dal politico PAN, ha affermato che il personaggio vicino alla Quarta Trasformazione non sa come perdere, quindi i suoi continui attacchi sono dovuti al fatto che vogliono cambiare le regole per non assumere la sconfitta che potrebbe presumibilmente verificarsi nel 2024.

«Che ragazzo disgustoso. Questo apologeta della violenza, Epigmenio Ibarra, (non lo rubo perché mi ha bloccato) non solo non sa come perdere, ma intraprende un attacco ingiustificato contro @INEMexico. Non capisco come @CiroGomezL ce l'abbia nel suo spazio. #YoDefiendoAlINE», ha condannato questo martedì 12 aprile.

Javier Lozano rechazó posicionamientos de Ibarra contra el INE (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Prima, durante e dopo la revoca della consultazione del mandato a cui si è sottoposto il 10 aprile il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Ibarra è stato uno dei principali critici del modo in cui l'INE ha organizzato il processo.

Lo ha mantenuto fino alle 20:00 (ora del Messico centrale) domenica scorsa quando, dopo che sono stati annunciati i primi risultati dell'esercizio di democrazia partecipativa, ha incolpato l'autorità elettorale di ostacolare il processo e di non aver piazzato tutte le caselle richieste.

Si è anche lanciato contro i consiglieri Lorenzo Córdova e Ciro Murayama e ha assicurato che erano loro a essere stati revocati, perché, ha detto, i cittadini hanno deciso di uscire e esprimere il loro voto, nonostante la presunta scarsa diffusione della consultazione.

Ibarra volvió a cuestionar lo hecho por el INE (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Oltre a quanto sopra, il giornalista ha detto al corpo di aver organizzato una «consultazione blanda», perché, dal suo punto di vista, alla popolazione non è stata spiegata l'importanza di un tale esercizio nella vita democratica del paese.

Dopo di che, ha concluso la sua tesi gettandosi con tutto contro il consigliere presidente Lorenzo Córdova, che ha accusato di lavorare al comando del «diritto» di dare argomenti a quest'ultimo per screditare l'esercizio della democrazia partecipativa.

«L'INE ha tradito la democrazia oggi; la tradisce da mesi. Tutti gli argomenti della destra conservatrice sono tratti dalle dichiarazioni di Lorenzo Córdova, il grande ideologo dell'azione antidemocratica», ha detto all'evento guidato da Mario Delgado, leader del Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena).

Lorenzo Córdova encabezó conferencia del INE (Foto: INE)

Nel frattempo, nonostante le critiche, Córdova Vianello ha più volte descritto la Revoca del Mandato come un successo, grazie al lavoro svolto da tutto il personale INE, così ha assicurato che l'istituto continuerà ad avanzare per molti altri anni.

Ha anche ricordato che il Messico è in pace dopo un processo democratico, perché l'autorità elettorale ha continuato ad essere un'istituzione di esempio nel Paese e, sebbene siano stati fatti tentativi per «screditare», la fiducia dei cittadini continua.

