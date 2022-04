Morelos: Il femminicidio di Laura Yanet sarebbe il risultato di una possibile vendetta contro suo padre

Lo scorso 11 aprile, il procuratore di Morelos. Uriel Carona Gándara, ha annunciato che la principale linea di indagine sul femminicidio di Laura Yant «N», una donna di 19 anni, è la possibile vendetta contro il padre della ragazza; tuttavia, ha sottolineato che nessun'altra linea di indagine è esclusa.

Questo, a seguito del suo incontro con il sindaco di Tetecala, Rosbelina Benitez Bello, che è stato concordato dal funzionario per chiedere la pronta risoluzione del caso di Laura, che è stata dichiarata scomparsa l'8 aprile e trovata morta tre giorni dopo senza vita.

Va notato che secondo le informazioni ufficiali, il corpo di Yanet è stato abbandonato in una stanza di lavoro nera, situata sulla strada Alpuyeca-Grutas, all'altezza della colonia di La Toma, e mostrava segni di tortura e percosse.

In seguito alla notifica della sua morte, familiari, amici e collettivi femministi si sono riuniti a Tetecala per chiedere giustizia.

Secondo le informazioni non ufficiali, Laura Yanet è nata in Texas, negli Stati Uniti; tuttavia, come dichiarato dai suoi parenti, la giovane donna è arrivata cinque mesi fa nel comune di Morelos, per prendersi cura di suo padre, che soffre di un problema visivo. La scomparsa di Yanet è avvenuta dopo che è partito per lavoro, la sua famiglia ha riferito che dopo di che non ha più risposto al cellulare.

Nelle reti è stato annunciato che l'ultima volta che è stato visto era intorno alle 16:30, lasciando il suo lavoro situato ad Actopan.

Il corpo smembrato della 22enne Evelin Afiune Ramirez è stato localizzato sabato pomeriggio 26 marzo. Era all'interno di borse nere abbandonate in una proprietà nella città di Santa Inés a Cuautla, Morelos.

Secondo le informazioni ufficiali, la giovane donna è scomparsa dopo aver partecipato a un colloquio di lavoro. Evelin si era da poco laureata all'università e il 24 marzo era uscita di casa per cercare lavoro, ma non è più tornata, così i suoi parenti hanno denunciato il suo caso all'ufficio del procuratore generale di Morelos.

Va notato che nei primi giorni di aprile, i residenti della città di Santa Inés nel comune di Cuautla, hanno diffuso un video che mostra la presunta persona responsabile del femminicidio che muove il corpo in un piccolo diavolo.

Le indagini sul caso si concentrano su una possibile rete di traffico di esseri umani, che opererebbe ingannando le vittime con colloqui di lavoro.

(foto: Captura de pantalla)

Finora quest'anno, lo stato di Morelos ha avuto un aumento nel caso dei femminicidi. Secondo i resoconti dei media e i follow-up, al 1 aprile erano stati registrati 19 decessi violenti classificati come femminicidi dalle autorità.

Va notato che a gennaio sono stati segnalati cinque casi, a febbraio quattro, a marzo altri nove, e finora ad aprile ci sono altri due casi: Evelin e Laura Yanet.

I comuni in cui si è verificato il maggior numero di tali crimini sono: Cuernavaca, Amacuzac, Tepalcingo, Cuatla, Yecapixtla, Temixco, Tlaltizapán, Emiliano Zapata, Jiutepec, Xochitepec e Yuatepec.

Lo stato governato dall'ex calciatore, Cuauhtémoc Blanco Bravo, è stato teatro di marce per chiedere giustizia negli ultimi mesi.

Va notato che dal 5 aprile, la Commissione indipendente per i diritti umani di Morelos (IACHM), un'organizzazione non governativa che è riuscita a implementare un avviso di violenza di genere in otto comuni dell'entità nel 2015, ha chiesto un incontro urgente con i funzionari del federale Ministero degli Interni per rivedere questo meccanismo, dal momento che i femminicidi sono in aumento nello stato.

