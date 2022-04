Martha Higareda ha negato l'infedeltà di Lewis Howe nei confronti di Yanet Garcia: «Abbiamo passato mesi a conoscerci»

Martha Higareda e Lewis Howes hanno dimostrato di avere una forte relazione romantica nonostante le varie voci emerse da quando erano insieme.

Qualcosa che li ha perseguitati fin dall'inizio sono le voci secondo cui l'ex giocatore di football professionista ha lasciato la sua ex compagna, Yanet García, per l'attrice di Ti presento Laura, tutto dentro nel bel mezzo dell'infedeltà.

La polemica si è rafforzata quando Yanet ha detto che quando ha finito con Lewis dopo due settimane era già a Tulum con Martha. Al che il protagonista di Amarte Duele non è rimasto in silenzio e condannato durante una vecchia intervista a Venga la Alegría che la sua la storia d'amore con l'atleta non era emersa in quel modo.

«È molto triste che la metta così perché ovviamente non è vero. Lewis è una persona molto integrale e ogni volta che ha una relazione, resta con quella persona e con quella relazione [...] Trovo molto strano che racconti quella storia perché, così posso dirlo con tutti i suoi testi: È una bugia», dichiarò all'epoca.

La versión de Yanet fue desmentida (Foto: @marthahigareda, @iamyanetgarcia/Instagram)

È stato dal suo account Instagram che l'attrice le ha aperto il cuore e lo ha condiviso prima di entrare in una relazione romantica con il suo attuale partner, hanno deciso di trascorrere del tempo insieme e conoscersi.

«Fin dal nostro primo «Ciao, molto felice» @lewishowes e io abbiamo passato mesi a conoscerci come amici per scoprire se condividevamo gli stessi valori, visione e stile di vita. Questo allineamento diventa una grande parte del fondamento della nostra relazione», ha esordito.

Nelle immagini condivise può essere vista molto innamorata di Lewis, mentre condividono bei momenti insieme.

Martha Higareda aseguró que tienen meses de conocerse (Foto IG @lewishowes)

«I miei genitori mi hanno sempre detto, prenditi il tuo tempo per conoscere la persona come amica e normalmente non ascoltavo. A volte ci innamoriamo senza farci le grandi domande, lasciandoci trasportare dalla chimica degli inizi. Poi quando scopri di non essere allineato, inizi a voler «lavorare» sulla relazione per «legare», per farla funzionare. O quando iniziano a uscire gli allarmi rossi li ignori perché sei chimicamente legato alla persona», ha aggiunto.

A questo proposito, Higareda ha affermato che uno dei primi passi che hanno fatto insieme è stato quello di capire se la loro istruzione e modi di vedere la vita era in sintonia.

«Da quel giugno dello scorso anno, Lewis e io abbiamo deciso di esplorare un percorso meno battuto, quello di impiegare mesi per conoscerci e parlare di queste domande. Valori, visione e stili di vita. Apri. Vulnerabile Prima di iniziare una relazione d'amore, ci siamo incontrati come quando incontri un grande amico con cui senti chimica ma non ti lasci trasportare da essa, piuttosto consapevolmente osservi l'altro con curiosità e lo prendi così com'è, per vedere se è in linea con te e viceversa», ha detto.

Martha Higareda estrenó nuevo romance (Foto IG @marthahigaredaoficial)

Infine, ha aggiunto di non essere d'accordo con le persone che hanno avuto una relazione e volevano cambiare il modo in cui erano le altre persone.

«Perché forzare o voler cambiare l'altra persona, come dice il mio terapista @nildachiaraviglio «è molto aggressivo» Chi di voi ha una relazione in cui l'amicizia è la base e dove questa amicizia fa fluire le cose facilmente? Chi di voi vota per porsi queste domande prima di iniziare una relazione?» , ha concluso.

Detto questo, le reazioni non si sono fatte attendere e Lewis ha inviato un messaggio breve ma forte all'artista.

«Sono così grato per te e per come abbiamo iniziato la nostra relazione, l'amore», ha scritto.

