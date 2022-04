María Pia Copello assicura che Peter Fajardo le ha scritto chiedendole di apparire su EEG dopo aver combattuto

María Pia Copello continua ad affrontare il produttore di Esto es Guerra, Peter Fajardo. Come ricorderete, tutto è iniziato quando la conduttrice si è lamentata dal vivo che nelle ultime settimane non le stanno dando il tono di il programma e che la stanno lasciando dalla parte da quando ha avuto una discussione con il capo del reality show.

Da quella data non le ha parlato e non è stato invitato a nessuna riunione, e ha anche chiarito di non conoscere i motivi per cui è arrabbiato con lei. Ecco perché iniziarono ad emergere voci di possibili dimissioni da parte del presentatore.

Tuttavia, l'11 aprile, María Pia Copello ha sorpreso di rivelare che è stato il produttore a chiamarla al telefono in modo che non lasci il reality e continui a lavorare al suo fianco. Ciò è avvenuto durante i classici scontri che si sono verificati ogni giorno tra lei e la sua compagna Johanna San Miguel.

«Tutto quello che voglio lamentarmi lo devo fare alle telecamere, perché nessuno qui mi dà una palla. Mi lamento con il produttore e a lui non importa. Non so più a chi rivolgermi», ha esordito l'influencer provocando l'indignazione del suo duo di guida, perché dice di interpretare la 'vittima'.

Inoltre, dopo aver visto un rapporto in cui Peter Fajardo ha sottolineato di non conoscere veramente María Pia Copello e ha ribadito che stava litigando con lei, l'interprete di «Mi piace» e «Dancing Alone» ha rivelato ridendo che è nello spettacolo questo lunedì su richiesta del produttore.

«Se mi presentassi oggi (11 aprile) qui è perché lui (Peter) mi ha scritto, perché se non mi avesse scritto venerdì, non sarei qui», ha detto anche l'intrattenitore dei bambini chiedendo il suo cellulare per mostrare la storia delle chiamate e delle conversazioni che corroborerebbero la sua versione.

Va notato che l'attrice comica ha commentato una volta che Fajardo non era contento di María Pia perché non ascoltava nessuno degli ordini che gli aveva dato, facendoli allontanare fino ad oggi.

Ricorda che entrambi hanno mostrato un forte rapporto amico, poiché negli ultimi anni, i due hanno condiviso i loro compleanni insieme e talvolta sono stati visti godersi momenti con altri amici.

María Pia Copello racconta che Peter Fajardo le ha scritto chiedendole di apparire all'EEG dopo aver combattuto. VIDEO: America TV

