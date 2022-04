María del Carmen Alva incolpa i Ministeri della Cultura e del Turismo per la distruzione di Kuelap

Attraverso il suo account Twitter, la parlamentare di Acción Popular ha evidenziato la sua indignazione quando ha ritenuto che i ministri Alejandro Salas (MinCul) e Roberto Sánchez (Mincetur) sono più preoccupati di difendere «l'incompetenza dell'esecutivo », che nella salvaguardia del patrimonio nazionale.

«L'inazione di Mincetur e Mincul di fronte agli eventi che distruggono il monumento di Kuélap è indignata. Invece di rilasciare interviste per giustificare l'incompetenza dell'esecutivo, il ministro Salas deve occuparsi dell'eredità peruviana. Il malgoverno danneggia la fortezza di Kuelap», ha twittato Alva Prieto.

Tuit de María del Carmen Alva.

PRESIDENTE PREOCCUPATO

Secondo le dichiarazioni del capo del Ministero della Cultura, che questa mattina è partito per il complesso archeologico di Kuélap per fare una valutazione delle frane avvenute nei giorni scorsi, il Il presidente Pedro Castillo è preoccupato per la situazione.

«Il presidente Pedro Castillo è molto preoccupato per la situazione, ci ha chiesto di riferire sulla situazione che mostreremo e ovviamente domani risponderemo anche al Congresso ciò che corrisponde alla situazione di Kuelap», ha detto a TV Perù.

Alla vigilia, Alejandro Salas, ha parlato dei due crolli delle mura perimetrali di Kuelap e ha specificato che «non cadrà».

«Ripristineremo correttamente Kuelap, recupereremo questa parte della nostra cultura che è stata abbandonata per molti anni. Che il popolo peruviano sia calmo, che l'impegno del governo Pedro Castillo presso il Ministero della Cultura è finalizzato al recupero di Kuélap. Kuelap non cadrà», ha dichiarato il ministro Salas.

Ha anche dichiarato che a febbraio la sua direzione aveva dichiarato il luogo un'emergenza, perché «c'erano già prove che sia l'umidità che la pioggia e due movimenti tellurici, a novembre e febbraio, hanno causato l'indebolimento delle strutture di questa fortezza».

Inoltre, ha assicurato che 140.000 suole sono state trasferite all'Unità deconcentrata di Amazonas per eseguire questi lavori e hanno creato un gruppo di lavoro per il recupero archeologico di Kuelap.

«La mia direzione undici giorni dopo il suo insediamento ha dichiarato Kuelap un'emergenza, perché c'erano già prove che sia l'umidità che le piogge e due movimenti tellurici avvenuti nel novembre 2021 e nel febbraio di quest'anno hanno causato l'indebolimento delle strutture di questa fortezza», Ha detto Salas.

Crollo nella fortezza di Kuelap. VIDEO: Canale N

FUNIVIA SOSPESE

Il servizio di funivia per il complesso archeologico di Kuélap è stato sospeso a seguito dei crolli che hanno interessato il muro perimetrale del suddetto monumento, la principale attrazione turistica di Amazonas.

Lo ha riferito Telecabinas Kuélap S.A. che gestisce questo servizio attraverso una dichiarazione pubblicata sul suo account Facebook ufficiale. «Vi informiamo che domani (oggi) non ci sarà alcuna attenzione a causa della chiusura del Monumento Archeologico di Kuelap», ha detto.

La misura è stata confermata dall'amministratore di Kuélap Gondolas, Martín Cieza Medina, dal suo ufficio situato nel quartiere di Tingo da dove parte la funivia. » La chiusura del servizio è stata ordinata perché non vi è alcuna cura presso il sito archeologico a causa del crollo del muro perimetrale. Dipendiamo dalle cure fornite a Kuelap», ha detto.

Ha sostenuto che la chiusura di Kuelap li sta facendo male perché avevano aspettative che in questa lunga vacanza per Pasqua arriverà un gran numero di turisti. «Anche i fornitori di servizi turistici sono stati colpiti da questa situazione di emergenza», ha affermato Cieza.

