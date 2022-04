L'unità di protezione ritirerebbe il regime di sicurezza dal senatore

En la imagen, la consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aida Quilcue. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

La senatrice eletta per la circoscrizione indigena del Movimento Alternativo Indigeno e Sociale (MAIS), Aida Quilcue, ha informato attraverso il suo account Twitter di essere stata informata dall'Unità di Protezione Nazionale dello smantellamento e della riduzione delle sue misure di protezione.

Quilcue ha detto che tale smantellamento non garantisce un approccio differenziale alla sua protezione poiché, ha detto, è a «rischio imminente» con più di cento minacce contro di lui.









La senatrice aveva precedentemente criticato lo smantellamento del suo schema, soprattutto durante i periodi elettorali, che la mettevano in una posizione vulnerabile rispetto alle intenzioni degli attori armati contro la loro integrità.

«Ho avuto uno schema troppo precario, nel senso che non solo a me, ma a molti leader sociali, viene dato il serbatoio più vecchio con le peggiori condizioni meccaniche. Qui chiedo che la mia sicurezza sia protetta e a molte persone che sono a rischio, ma come dovrebbe essere, non come la stanno implementando in quel momento», disse all'epoca per W Radio.

Il leader, che ha servito come consigliere senior del Consiglio Indigeno Regionale di Cauca, Cric e dell'Organizzazione Nazionale Indigena della Colombia, Onic, ha sottolineato che l'escalation delle intimidazioni ha portato alle dimissioni dei loro accompagnatori.

Dal 2008, le minacce dei gruppi criminali sono state una costante, quando suo marito è stato assassinato e ha registrato la prima denuncia.

Inoltre, ha dichiarato che, durante il periodo delle elezioni, la situazione era peggiorata. Il più recente è stato lo scorso 31 dicembre nella riserva indigena di Páez, nel nord del Cauca, dove due uomini armati sono entrati nel territorio e hanno intimidito un gruppo di bambini per dare informazioni su Aida Quilcué, la sua famiglia e altri leader della zona.

«Non abbiamo informazioni sul gruppo criminale o su chi fossero», disse all'epoca.

Di fronte alla ricorrente situazione di insicurezza di Aida Quilcue, i membri del suo sistema di sicurezza si sono dimessi a causa delle crescenti minacce contro di lei: «Il primo gennaio, uno di loro si è dimesso, perché considerano la situazione complicata», ha detto.





Un equilibrio inquietante: gli omicidi di leader sociali in aumento in Colombia

Fotografía de archivo en la que se registraron los rostros de varios lideres sociales asesinados en Colombia, una realidad que profundiza la crisis social y de Derechos Humanos en el país suramericano. EFE/Mauricio Dueñas EFE

L'Unità investigativa speciale (UEI) della Procura, afferma che entro il 2021 è riuscita a chiarire almeno il 68,35% delle uccisioni di leader sociali riconosciute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite delle Nazioni Unite. Inoltre, l'organismo investigativo ha riferito che in 285 dei 417 casi di leader sociali uccisi fino al 2021, ci sono stati arresti, accuse, richieste di processo o condanne. Ciò porta al fatto che la Procura ha affermato di aver generato un chiarimento di quasi tre quarti del procedimento. Un aumento dell'efficacia di 16 punti percentuali rispetto al 52% nel febbraio 2020, ha affermato il direttore Hernando Toro.

Il rapporto evidenzia che 284 incidenti corrispondono a omicidi, 47 a tentati omicidi e 21 casi a sparizioni forzate di membri reintegrati dei guerriglieri delle FARC smobilitati. Per quanto riguarda le famiglie di ex combattenti, il rapporto registra 56 casi di omicidio, 5 casi di tentato e 1 di sparizione forzata.

L'UEI ha identificato il 94,70% dei danni ai civili, alle persone reintegrate e alle loro famiglie, ai membri delle forze armate, ai funzionari e ai leader sociali. Tutto questo grazie a una strategia attuata congiuntamente nelle aree di Putumayo, Bajo Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Huila, Casanare, Meta, Tumaco, Riosucio, Caquetá e Bolivar meridionale.

Il comunicato nomina le strutture criminali più responsabili delle aggressioni e delle violenze generate contro i difensori dei diritti, i leader, le persone reincorporate e le loro famiglie. Tra i gruppi che avvertono le indagini ci sono i dissidenti delle FARC, del Gulf Clan, dell'ELN e di altre strutture criminali che sono stati processati 25 dei loro membri l'anno precedente. Il rapporto generato dall'Ufficio del Procuratore ha fornito prove che hanno permesso di emettere un totale di 46 condanne ai responsabili dei crimini commessi.

«Questi risultati sono possibili grazie al lavoro articolato all'interno dell'entità, così come l'attuazione di 13 progetti di ricerca Putumayo, Antioquia, Bajo Cauca e Sud di Córdoba, Norte de Cauca, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare, Riosucio (Chocó), Arauca, Caquetá, Bolívar meridionale e Tumaco (Nariño)», ha detto il direttore dell'UEI, Hernando Toro Parra.





CONTINUA A LEGGERE: