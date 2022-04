Luisito Comunica ha insultato i dipendenti delle compagnie aeree messicane per aver perso il bagaglio: «idioti»

Luisito Comunica è uno degli youtuber più famosi del Messico, che si è caratterizzato per documentare i suoi vari viaggi in tutto il mondo.E è che giorni dopo essere diventato virale a causa di sottolineare che compra biglietti extra quando va al cinema per sedersi lontano dalla gente, il famoso era di nuovo immerso in polemica perché ha insultato i lavoratori di una compagnia aerea.

È stato dalle loro storie su Instagram che l'influencer ha sottolineato che il problema è iniziato perché, in primo luogo, non volevano lasciarli salire a bordo della nave diretta in Canada.

«Quasi non ci hanno fatto salire sull'aereo. Non ha detto nulla su dove fosse alla porta. Non diceva dove fosse l'aereo. Siamo arrivati a una fila di tutti quelli che si imbarcano e portano ancora la valigia. Per me che il mio carnale era cattivo, perché non volevano lasciarlo salire a bordo dopo essere stato un po 'in ritardo, la cosa buona è che se ci lasciano salire, voleremo, ovviamente lo faremo. Non affidatevi agli schermi aeroportuali», ha detto.

Tuttavia, i problemi non si sono fermati qui, poiché quando è riuscito a salire sull'aereo non è decollato immediatamente, il che ha fatto sì che Luisito iniziasse a diventare impaziente della situazione.

«Siamo in piedi da mezz'ora. Credo che rimarremo in piedi per un'altra mezz'ora. Questo è atteso da tempo, previsto e soddisfatto. E il fratello di «non puoi aprirlo perché si sta facendo tardi». Il volo era previsto per le 5:50 e sono quasi le 7:30. Comprendiamo che c'è un ritardo, che non volevano farci entrare perché stavamo ritardando il volo, ma ehi ora, sono una persona che si lamenta. Sto zitto. Per smettere di lamentarsi».

Inoltre, quando è arrivato a destinazione, lo youtuber si è scagliato contro i lavoratori della compagnia aerea non solo a causa dei precedenti inconvenienti, ma perché il loro bagaglio è stato perso.

«Bene, con la notizia che gli imbecilli della compagnia aerea hanno perso il nostro bagaglio e sono le due del mattino. Fa freddo e portiamo solo questo. Morale non si fida delle compagnie aeree, di nessuno ed è bello presentare un rapporto», ha detto.

Inoltre, Luisito ha sottolineato che nonostante il maltempo, non tutto è andato perduto, perché sua madre (con cui viaggiava) teneva la sua valigia e con quella potevano avere dei vestiti per coprirsi dal freddo.

«Vediamo se è utile, per fortuna mia madre non ha documentato. Ci ha prestato un maglione. Abbiamo presentato un rapporto, dovremo comprare un sacco di vestiti. La compagnia aerea ci paga? Ci compensa? La cosa buona che ci resta dell'apprendimento, è non fidarci ancora di Aeromexico. Aeromexico ci ha detto che di solito ci vuole una settimana per restituire le borse», ha concluso.

I netizen hanno reagito rapidamente e molti di loro hanno avuto opinioni contrastanti, sottolineando che il trattamento su alcune compagnie aeree non è sempre stato il migliore, mentre altri hanno aggiunto che l'influencer parlava bene quando lo sponsorizzavano.

Sembra che Aeromexico sia specializzato nella perdita di borse perché @LuisitoComunica ha perso anche le sue borse la mattina presto lasciandolo senza vestiti, senza cappotto all'aeroporto in Canada a 0 gradi», «Che cosa terribile! ! Ma quando @Aeromexico gli dà i voli, li consiglia lì, e ora li chiama 'imbecilli' che incongruenza», sono state alcune delle menzioni che circolavano sui social network.

