L'Indonesia ha approvato una nuova legge sulla violenza sessuale tra una crescente ondata di casi

Speaker of the House Puan Maharani waves after Indonesia's parliament passed a bill to tackle sexual violence, in Jakarta, Indonesia, April 12, 2022. Antara Foto/Galih Pradipta/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDONESIA.

Il parlamento indonesiano ha approvato martedì una legge di vasta portata che punisce la violenza sessuale dopo che un recente caso in cui il direttore di un collegio islamico ha violentato e messo incinta diversi studenti lo ha spinto ad agire.

La legislazione ha languito per anni tra le argomentazioni secondo cui ha un"ideologia femminista liberale che contravviene ai valori religiosi e culturali nella più grande nazione a maggioranza musulmana del mondo.

La legge riconosce che uomini e ragazzi possono essere vittime di violenza sessuale. Il codice penale indonesiano, eredità dell'era coloniale olandese, riconosce solo stupri e crimini lascivi commessi da uomini contro le donne e non prevede disposizioni sulla restituzione o altri rimedi per vittime e sopravvissuti.

La legge riconosce nove forme di violenza sessuale: molestie sessuali fisiche e non fisiche, tortura sessuale, contraccezione forzata, sterilizzazione forzata, matrimonio forzato, schiavitù sessuale, sfruttamento sessuale e cyberbullismo sessuale.

Oltre a riconoscere la violenza sessuale come reati punibili, la legge prevede disposizioni per la protezione e il recupero delle vittime.

Dei nove partiti politici alla Camera, solo il partito conservatore musulmano della giustizia prospera, noto come PKS, lo ha respinto perché voleva che il disegno di legge vietasse le relazioni sessuali extraconiugali e omosessuali.

La legge è stata approvata una settimana dopo che un'alta corte indonesiana ha condannato a morte il direttore di un collegio islamico per aver violentato almeno 13 studenti per cinque anni e averne messo incinta alcuni. Diverse ragazze avevano 11 e 14 anni e sono state violentate per diversi anni, suscitando una protesta pubblica su come non l'abbiano catturato prima.

Il presidente Joko Widodo a gennaio ha invitato la Camera dei rappresentanti ad accelerare la deliberazione sul disegno di legge sulla violenza sessuale, poiché languisce nella legislatura dal 2016 mentre i critici criticano i legislatori per «non dare alcun senso alla crisi».

«La protezione delle vittime di violenza sessuale deve essere la nostra preoccupazione comune e deve essere affrontata con urgenza», ha affermato Widodo.

Secondo la nuova legge, gli autori di violenze sessuali basate sui media elettronici potrebbero rischiare fino a 4 anni di carcere e una multa di 200 milioni di rupie ($13.920), e fino a 6 anni e 300 milioni di rupie ($20.880) se viene effettuata con l'obiettivo di estorcere, costringere e persino ingannare le vittime. Gli autori di sfruttamento sessuale rischiano fino a 15 anni di carcere e una multa di 1 miliardo di rupie (69.600 dollari).

La legge impone inoltre al governo di istituire e regolamentare un fondo fiduciario e servizi di recupero per assistere le vittime.

Varias niñas tenían 11 y 14 años y fueron violadas durante varios años, lo que provocó una protesta pública por cómo no lo atraparon antes

Il disegno di legge è stato avviato dalla Commissione nazionale sulla violenza contro le donne nel 2012 e chiede che venga accelerato in seguito allo scioccante stupro di gruppo e all'omicidio di una ragazza di 13 anni da parte di 14 uomini ubriachi a Bengkulu nel 2016.

L'ultima bozza ha ottenuto il sostegno della maggioranza quando le disposizioni sullo stupro e l'aborto forzato sono state rimosse dal disegno di legge per evitare sovrapposizioni con le proposte di modifica del codice penale.

I dati del governo hanno mostrato che almeno 797 bambini sono diventati vittime di violenza sessuale solo a gennaio, ovvero il 9,13% delle vittime totali dei bambini nel 2021, che ha raggiunto 8730, il 25% in più rispetto al 2020. A partire dal 2020, ha registrato 45.069 casi di violenza sessuale contro ragazze e donne da quando il progetto di legge è stato redatto nel 2012.

(Con informazioni fornite da AP)

CONTINUA A LEGGERE: