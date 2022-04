Le elezioni generali in Paraguay si terranno il 30 aprile 2023

Personas asisten a votar durante las elecciones municipales hoy, en la escuela República de Chile, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

La Corte Superiore di Giustizia Elettorale (TSJE) del Paraguay ha convocato le elezioni generali e dipartimentali lunedì 30 aprile 2023, quando voterà per presidente, legislatori, governatori e altre autorità.

Inoltre, ha ratificato il 18 dicembre come data per le primarie simultanee di tutte le parti.

Durante una cerimonia, alla quale ha partecipato il presidente paraguaiano Mario Abdo Benítez, il capo del TSJE, Jaime Bestard, ha sottolineato che «d'ora in poi le regole del gioco sono chiaramente stabilite».

«È stato stabilito un programma elettorale che deve essere rispettato rigorosamente e rigorosamente», ha aggiunto il funzionario.

Ha sostenuto che il rispetto assoluto delle regole stabilite da questo calendario «è una delle chiavi del successo di qualsiasi processo elettorale».

«Conosciamo casi in alcuni Paesi in cui ci sono stati ritardi negli orari o ci sono state pressioni politiche che hanno costretto certe circostanze a cambiare e quei processi sono andati direttamente al fallimento, motivo per cui questo è molto importante», ha detto.

Il TSJE ha annunciato il programma dopo che mercoledì scorso i deputati hanno approvato un disegno di legge per modificare la data originale delle primarie, che coincide quest'anno con la finale della Coppa del Mondo.

L'iniziativa, che ha generato polemiche tra alcuni settori, non è stata analizzata dal Senato. La nazionale del Paraguay non ha qualificato il Qatar.

Nell'aprile del prossimo anno, i paraguaiani eleggeranno nelle votazioni generali, oltre al presidente e al vicepresidente, 45 senatori principali e 30 supplenti.

Mentre nei dipartimenti voteranno per 80 deputati e i loro supplenti, oltre a 17 governatori e 17 consigli dipartimentali, tra gli altri.

Parteciperanno a queste elezioni anche i cittadini residenti in Argentina, Brasile, Stati Uniti e Spagna.

Secondo il calendario elettorale, la registrazione degli elettori sarà aperta fino al 31 maggio.

Per le elezioni del 2018, in cui è stato eletto l'attuale sovrano, Mario Abdo Benítez, sono stati chiamati a votare 4.260.816 paraguaiani di età superiore ai 18 anni.

