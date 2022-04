La vita lavorativa delle figlie di Putin, ora sanzionata

(Bloomberg) Per decenni, le vite delle due figlie di Vladimir Putin dal loro primo matrimonio sono state un mistero. Ora, le sanzioni imposte a loro e alle loro attività velate li hanno resi al centro dell'attenzione.

Le misure contro Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, che Putin non riconosce pubblicamente come sue figlie, sono in gran parte simboliche, poiché non è chiaro se abbiano beni significativi al di fuori della Russia.

Nel 2011, Putin ha dichiarato in un'intervista alla televisione di stato che le sue figlie conducevano «vite normali». «Non sono coinvolti nella politica o negli affari, grazie a Dio», disse all'epoca a Channel One. La situazione sembra essere cambiata negli anni successivi, poiché entrambe le figlie hanno ricoperto incarichi in aziende mentre erano nel mondo accademico.

Vorontsova, 36 anni, è un'endocrinologa. È la comproprietaria di una società medica chiamata Nomeko, specializzata in diagnostica e trattamenti ad alta tecnologia.

Tikhonova, 35 anni, la figlia più giovane di Putin, è stata collegata a un progetto da 1,6 miliardi di dollari per sviluppare un centro scientifico e un incubatore di startup vicino all'Università statale di Mosca. Ha anche diretto il centro di intelligenza artificiale di una scuola d'élite e il National Intellectual Development Fund. Entrambi sono gestiti dalla Fondazione Innopraktika, che ha soci di Putin come il direttore esecutivo di Rosneft Igor Sechin e il capo di Gazprombank Andrei Akimov come amministratori del consiglio di amministrazione.

L'ex marito di Tikhonova, Kirill Shamalov, ha fatto fortuna investendo nel gigante petrolchimico Sibur Holding, con l'aiuto di un prestito da una banca controllata dallo Stato. In seguito ha venduto le azioni dopo il divorzio.

Putin, che protegge rigorosamente la sua vita privata, ha detto molto poco pubblicamente delle sue figlie con la sua ex moglie Lyudmila. Durante gli oltre due decenni in cui è stato al potere, Putin ha dato pochissime informazioni su dove vivono, alcuni dei loro interessi intellettuali come la biologia e la cultura giapponese e che parlano diverse lingue.

Le figlie hanno rilasciato interviste ai media, ma non sono state identificate come figlie di Putin. Raramente sono apparsi sulla macchina fotografica da adulti, sebbene Tikhonova sia stata vista partecipare a una competizione acrobatica di rock and roll in Svizzera nel 2013.

Lyudmila, ex assistente di volo, è finora sfuggita alle sanzioni che hanno colpito gli alleati dell'ex marito, le aziende a loro legate e le loro famiglie.

Nota originale:

Le vite imprenditoriali delle figlie di Putin, che ora devono affrontare le sanzioni

Altre storie come questa sono disponibili su bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.