La Colombia potrebbe essere una potenza nella cannabis medica: Rodolfo Hernández

Definito nel suo piano governativo come una «eccellente alternativa nel programma di sostituzione delle colture», il candidato indipendente Rodolfo Hernández (Piedecuesta, 1945), ritiene che l'industria della cannabis medica genererebbe 1,3 miliardi di dollari di esportazioni entro il 2030, che sarebbe un'importante fonte di reddito per Colombia.

Per Hernández, che è caratterizzato da uno stile diretto nel presentare le sue idee, l'implementazione di un tale settore nel paese migliorerebbe sia la distribuzione azionaria che quella del reddito promuovendo direttamente posti di lavoro per 44.000 persone nei prossimi anni.

«Un prodotto in cui il paese può diventare molto forte è la cannabis medica, poiché c'è molta terra che potrebbe essere dedicata a questa coltura promettente, come dimostra la grande quantità di investimenti stranieri che è arrivata a produrla in molte regioni del paese. La cannabis può essere praticamente piantata in tutto il paese e potrebbe essere un'ottima alternativa nel programma di sostituzione delle colture», ha detto il candidato nella presentazione del suo programma governativo.

Hernandez ha fatto affidamento su uno studio di Fedesarrollo che ha osservato che l'industria della marijuana medica genererebbe esportazioni di oltre 1,7 miliardi di dollari entro il 2030 - una cifra che il candidato ha usato come giustificazione per la sua argomentazione:

«Con un quadro così incoraggiante e esempi promettenti come quello menzionato, si può considerare che, se vengono intraprese azioni creative nello sviluppo industriale, il Paese potrebbe persino aumentare le sue aspettative e anche contribuire a migliorare i suoi indici azionari», ha affermato il candidato.

Oltre a considerare la cannabis medica come un «motore» per l'economia in caso di un eventuale governo di Hernandez, quest'ultimo riteneva che la produzione di papavero e coca, specialmente nei derivati del petrolio, dovesse essere industrializzata.

Soprattutto nel caso di riduzione della violenza nelle aree armate colpite dal traffico di droga in Colombia.

«Implementare modelli associativi o agroalimentari tra grandi, piccoli e medi produttori per la trasformazione dei prodotti agricoli. A tal fine, tutte le regioni sosterranno la generazione di questo settore con l'obiettivo di intervenire, ad esempio, nel processo di cannabis medica, papavero e coca sott'olio, così come altri derivati», ha sottolineato.

Le lacune legali lasciate dalla nuova regolamentazione della cannabis per uso industriale in Colombia

Fotografía tomada el pasado 1 de julio en la que se registró a un grupo de trabajadoras de la empresa Clever Leaves al revisar un cultivo de plantas de cannabis para uso medicinal, en Pesca (Boyacá, Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Dopo che il presidente Iván Duque ha emesso la risoluzione 227 del 2022, che regola il decreto 811 del 2021, che stabilisce le linee guida per l'uso industriale della cannabis nel paese, che, tra gli altri, stima le condizioni per l'esportazione di fiori di cannabis essiccati, stabilisce tutto il procedure per l'uso industriale dell'impianto in settori quali alimenti, bevande, bevande alcoliche, integratori alimentari e stabilisce i termini in base ai quali può essere utilizzato per scopi scientifici o medicinali, ci sono tre incognite che lasciano gli imprenditori che hanno fatto molta strada in Colombia per raggiungere per implementare la tua attività.

Parlando con INFOBAE COLOMBIA, l'esperta in diritto sanitario e farmaceutico, Luz Helena Vargas avverte del primo vuoto legale relativo al CBD: «Sebbene le autorità abbiano dato il via libera all'uso dei prodotti a base di THC, i prodotti CBD sono molto più attraenti dal punto di vista commerciale, una categoria per la quale lo farà essere ancora soggetti alle norme emanate dal Ministero della Salute e della Protezione Sociale».

Al momento, non esiste una regolamentazione sui requisiti microbiologici per gli alimenti contenenti questo ingrediente (componente vegetale, grano e derivato della cannabis non psicoattivo), così ha dichiarato, «se viene presentata una domanda in questo momento, non è possibile avviare immediatamente il procedimento, tu aspettare che il ministero definisca i requisiti specifici che devono essere soddisfatti da questi prodotti».





CONTINUA A LEGGERE: